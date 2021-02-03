Küba'nın geliştirdiği ilacın ağır Covid-19 vakalarında olumlu etkisi kanıtlandı

Küba Halk Sağlığı Bakanlığı, Moleküler İmmünoloji Merkezi tarafından geliştirilen Itolizumab adlı antienflamatuvarın Covid-19 hastalarında olumlu sonuçlar gösterdiğini duyurdu.

Granma'nın Infomed internet sitesinden aktardığına göre, SARS-COV2 virüsüne yakalanan bazı hastalarda görülen "sitokin fırtınası sendromu" hastalığın çok ağır seyretmesine yol açıyor.

T-lenfositlerinin çoğalma ve aktivasyonunu bloke edebilen ve bağışıklık düzenleyici olarak kullanılan işlev gören Itolizumab'ın enflamasyona yol açan sitokin salımını azalttığı ortaya konuldu.

Moleküler İmmünoloji Merkezi, Victoria de Girón Temel ve Kliniköncesi Bilimler Enstitüsü, Santa Clara'daki Manuel Piti Fajardo ve Arnaldo Milián Castro Hastaneleri'nden Kübalı araştırmacılar, Ocak ayında uluslararası tıp dergisi Immunotherapy'ye ciddi ya da kritik durumdaki üç Covid-19 hastasının tedavisinde ilacın etkililiği hakkındaki çalışmanın bulgularını sundular.

Araştırmacılar Itolizumab'ın her üç vakada da sitokin IL-6'nin konsantrasyonunu azaltmakta başarılı olduğunu, iki hastada solunumlarıyla ilgili ve radyolojik iyileşme görüldüğü ve bu iki hastanın tamamen iyileştiğini bildirdi.

Antiviral ve kan sulandırıcı ilaç tedavisine ek olarak bu antienflamatuvarın ağır Covid-19 vakalarında hastalık ve ölüm oranını düşürebileceği kaydedildi.