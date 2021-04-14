Kremlin, ABD'nin Moskova Büyükelçisi'ni çağırdı: Hasmane adımlara karşılık veririz

ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov'la görüşmeye davet edildiğini belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, dünkü Putin-Biden görüşmesinin ardından Washington'un yeni yaptırımlar uygulaması halinde buna kararlılıkla karşılık verileceği mesajının iletildiğini söyledi.

Sputnik'e konuşan Rus kaynak, "Görüşme sırasında, Biden'ın Rusya'yla ilişkileri iyileştirme niyetinde olduğuna dair sözleri ışığında ABD tarafının yaptırımlar gibi yeni hasmane adımlar atması halinde Rus tarafının bunlara kararlılıkla karşılık vereceği ifade edildi" dedi.

Biden, dün göreve geldikten sonra Putin'le ikinci telefon görüşmesini gerçekleştirmişti.

Kremlin'in yazılı açıklamasında "Joseph Biden ikili ilişkilerdeki durumu normalleştirmeye ve stratejik istikrar ve silahların kontrolü, İran'ın nükleer programı, Afganistan'daki durum ve küresel iklim değişikliği gibi acil konularda istikrarlı ve öngörülebilir bir işbirliği kurmaya duyduğu ilgiyi dile getirdi" denmişti.