Biden ve Putin telefonda görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Kremlin’in yazılı açıklamasında, telefon görüşmesinin ABD’nin girişimi üzerine gerçekleştiği kaydedilirken, “Rusya-ABD ilişkilerinin mevcut durumu ve uluslararası gündemin bazı güncel sorunları derinlemesine tartışıldı. Joseph Biden, 22-23 Nisan tarihlerinde video konferans yoluyla düzenlenecek İklim Zirvesi’ne katılması için Rusya Devlet Başkanı’na daha önce iletilen daveti teyit etti” denildi.

Açıklamada, “Biden ikili ilişkilerdeki durumu normalleştirmeye ve stratejik istikrar ve silahların kontrolü, İran’ın nükleer programı, Afganistan’daki durum ve küresel iklim değişikliği gibi acil konularda istikrarlı ve öngörülebilir bir işbirliği kurmaya duyduğu ilgiyi dile getirdi” ifadeleri kullanıldı.

Görüşmede ayrıca Ukrayna’daki krize ilişkin görüş alış verişi yapıldığı belirtildi.