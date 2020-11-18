Köylüler direndi, jandarma ve sondaj ekibi çekildi

Ordu'nun Ünye ilçesi Üçpınar köyünde yapılmak istenen maden projesine karşı 13 gün süren direnişin ardından jandarma ve sondaj ekibi 9 Kasım'da bölgeden çekildi.

Köylüler 13 gün değil 13 yıl sürse de direnişten, yaşam alanlarına sahip çıkmaktan ve fındıklarından vazgeçmeyeceklerini bildirerek "Biz halkız, halka karşı zafer kazanılmaz" dedi.

Üçpınar köylüleri bir açıklama yaparak direnişte yaşananları anlattı. Sondaj çalışmalarını engellemek isteyen köylüler jandarma ve polisin saldırısına uğramış ve çok sayıda köylü gözaltına alınmıştı.

Köylüler jandarma ve sondaj ekibinin bölgeden çekilmesinin ardından bundan sonra süreci büyük bir titizlikle takip edeceklerini ve hukuki işlemlerine devam edeceklerini açıkladı.

Üçpınar köylüleri 13 gün süren direniş sürecini şöyle anlattı:

"Bizler Ordu İli Ünye İlçesi Üçpınar Köylüleriyiz. 300 yıldır acısıyla tatlısıyla bu topraklarda dişimizi tırnağımıza takarak, toprağı tırnaklarımızla kazıyarak bugünlere ulaştık.

Yüz yıllardır bu topraklarda dayanışma ile, imece ile, komşumuz açken bizler tok yatmayarak Üçpınar köyünün birlikteliğini ve bütünlüğünü koruduk.

Maden sondaj çalışmasına karşı aralıksız olarak direnişimizi 13 gün sürdürdük. 13 gündür yaşanılanları sizlere aktarmak, kamuoyunu bilgilendirmek istedik.

'Fatsa'daki doğa katliamının bir gün köyümüze ulaşacağının farkındaydık'

2014 yılında Fatsa'nın Bahçeler köyünde başlayan maden projesinin doğa katliamının ve insan hayatının değersizleştirilmesinin bir gün bizim köyümüze ulaşacağının farkındaydık.

O gün 12 Eylül 2020 günüydü…

MTA ve Orman İşletme araçlarının köyümüze sıkça gelmesi üzerine, köylüler olarak, yetkililerden bilgi almak istedik. Çünkü bizler yanı başımızda Fatsa’da ve memleketin her yerinde maden denen illetin nelere sebep olduğunu biliyorduk.

Bunu bildiğimiz için de köyümüzün talan edilmemesi için MTA tarafından yapılmak istenen sondaj çalışmasına karşı aralıksız olarak direndik.

Yurttaşlık hakkımız olan bilgi edinme hakkına başvurmak için CİMER’e birçok başvuruda bulunduk. Bir köylümüz aranarak bölgede MTA'nın çalışmasının olmadığı, özel şirketin arama yaptığı söylendi.

İmza kampanyası başlatıp köyümüzde iki gün gibi kısa sürede 831 imza ile birçok kuruma dilekçelerimizi verdik. Verdiğimiz dilekçeler sonucu Ünye Kaymakamlığı muhtarlar aracılığı ile belgeleri paylaştı.

49 sondajla betonoit araması

Gelen belgelerde Üçpınar'da 40, Yeşilkent'te 5, Çiğdem'de 2, Gökçebel'de 2 olmak üzere toplam 49 sondaj yapılacağı, sondajı MTA'nın yapacağı, yapılan aramanın betonoit olduğu yazılıydı.

Köylüler olarak idari süreci yürütürken, sondaj ekibinin Yeşilkent Mahallesi Darakta bölgesinde çalışma yapmaya başladığını öğrendik.

Jandarma ve polisle direnişe müdahale

3 Ekim 2020 günü Yeşilkent, Çiğdem, Üçpınar köyleri sondaj alanına yürüyüş gerçekleştirdik. Bölgeye Jandarma geldi. Jandarma Komutanıyla görüşmeler sonucu çalışanlar bölgeden çıkartıldı. 13 Ekim günü tekrar çalışmaya başlayan sondaj ekibi ve akabinde jandarma geldi. Aldıkları izinlerin eksik olmasından dolayı sondaj ekibi ekipmanlarını da alıp gitmek zorunda kaldı.

27 Ekim 2020 günü sondaj ekibi tekrar geldi. Bu sefer yanında yanlarında 250'yi aşkın kolluk kuvvet bulunuyordu. Köylerini savunan bizlere, biber gazı ve jop kullanılarak sert şekilde müdahale etti. Ters kelepçeyle 10 kişi gözaltına alınmaya çalışıldı. Gerginliğin dinmesiyle işlem yapılmadan bırakıldı.

28 Ekim 2020 günü Üçpınar köyünün yolları Jandarma tarafından kesildi. Jandarma komutanının köylülerle konuştuğu sırada, sondaj makinası Üçpınar Köyü Bozdağ mevkiine geçirmeye çalıştı. Durumu fark eden köylümüz bahçelerden dağlık alanlardan geçerek sondaj vurulmak istenen alana sondaj makinasından önce ulaşmayı başardı.

Bölgeye takviye olarak Çevik Kuvvet Polisleri geldi. Sondaj makinası ve Jandarma önünde oturma eylemine geçen köylülere Çevik Kuvvet Polisleri ve Jandarmalar bir kez daha sert şekilde müdahale etti. Kolluk kuvvetlere hiçbir mukavemet yapılmamış olmasına rağmen biber gazları ve jop kullanıldı.

20 köylümüz ters kelepçe vurularak gözaltına alındı. 6 kişiye işlem yapılmadan bırakıldı. 14 köylümüz geceyi nezarethanede geçirdi. Gün içerisinde savcılığa sevk edildiler. Savcılık 10 kişiyi serbest bıraktı. 4 kişiyi adli kontrol için hakime sevk etti. Hakim delil yetersizliğinden herkesi serbest bıraktı.

'Vazgeçmeyeceğiz'

9 Kasım 2020 günü gece saatlerinde Jandarma ve sondaj ekibi köyümüzden ayrıldılar.

Bizler Ünye Üçpınar köylüleri olarak maden sondajına karşı 13 gün direndik. 13 gün yaşam alanlarımızı, geleceğimizi savunduk. Sondaj ekiplerinin ve jandarmanın köyümüzden çekilmesinden kaynaklı bundan sonra süreci büyük bir titizlikle takip edecek, hukuki işlemlerimize devam edeceğiz.

13 gün değil 13 yıl geçse de direnişimizden, yaşam alanlarımızdan, fındığımızdan vazgeçmeyeceğiz. Biz halkız, halka karşı zafer kazanılmaz."