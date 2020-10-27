Ünye'de maden sondajına karşı çıkan köylülere saldırı

Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Yeşilkent Köyü'nde maden şirketinin sondaj çalışmasini protesto eden köylülere jandarma saldırdı.
Yaralananlar olduğu söylenirken, köylülerin direnişi sürüyor.
Maden şirketi jandarma korumasında sondaj çalışmalarına başladığı, Çiğdem ve Üçpınar köylerinin de abluka altına alındığı öğrenildi.
Biber gazlı saldırı sonucu gözaltına alınan 2'si kadın 10 köylü serbest bırakıldı. Gazdan etkilenen köylülerin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bölge halkı daha önce de sondaj yapılmak istenen alanda toplanarak çalışma yapılmasına izin vermemişti.