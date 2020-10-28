Bu da ikinci 'öyle mi alay komutanı' vakası: Jandarma köylüye saldırdı

Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Üçpınar köyünde maden şirketinin sondaj çalışmasını engellemek isteyen köylülere jandarma ve polis biber gazı ve coplarla saldırdı. Aralarında yaşlı kadınlar ve çocukların da olduğu köylülerden yaralananlar oldu ve çok sayıda kişi gözaltına alındı. Köylüler ve komutan arasındaki diyalog geçtiğimiz gün madencilerin yürüyüşündeki "öyle mi alay komutanı" tepkisini akıllara getirdi.

soL'a konuşan köylülerden Cem Akman, dün yine jandarmanın direnen köylülere saldırdığı Yeşilkent Köyü'nde maden şirketinin sondaj çalışmasını tamamladığını ve bugün sondaj makinesinin Üçpınar Köyü'ne getirildiğini söyledi.

Akman "Sabah saatlerinde jandarma alay komutanı köyümüze, Üçpınar köyüne geldi. Bize 'maden çalışması yok, taşkınlık çıkarmayacağız, siz de çıkarmayın, bu maden çalışması değil, sadece sondaj' dedi. Jandarma alay komutanı konuşurken yolları kapattılar, sondaj aracı mahallemize getirildi. Biz yollar kapalı olduğu için ara yollardan giderek sondaj makinesinin önünde oturma eylemine başladık" dedi.

Yaklaşık 200 köylünün oturma eylemine jandarma, çevik kuvvet ve özel harekat polislerinin saldırması sonucu yaralananlar oldu ve birçok köylü gözaltına alındı.

Akman eyleme çocukların ve 70 yaşının üzerindeki kadınların da katıldığını, çok sayıda kişinin gözaltına alındığını söyledi.

20'yi aşkın gözaltı

Ünye/Üçpınar Direnişi adlı Twitter hesabından yapılan paylaşımda saldırıda 20'yi aşkın kişinin gözaltına alındığı, yaralıların olduğu belirtildi:

Sondaj makinesinin çalışmanın yapılacağı alana geldiğini belirten Akman, köylülerin alandaki bekleyişlerinin sürdüğünü ifade etti.

Fatsa'da da daha önce benzer bir sürecin yaşandığını, sadece sondaj yapılacağı söylenerek girilen köyde siyanürlü altın madeni işletildiğini dile getiren Akman, köy halkının bölgenin tek geçim kaynağı fındığı korumak için mücadele ettiğini söyledi.

Akman "Buradaki tek geçim kaynağımız fındık. Ben ailemin fındıktan kazandığıyla üniversite okudum. Fındığımızı yeşilimizi korumak istiyoruz. Amacımız bu" dedi.