Koronavirüs testleri de Menzilci’nin şirketine

İstanbul’daki yedi büyük hastanenin koronavirüs testlerinin milyonlarca lira karşılığı şirketlere yaptırılacağı ortaya çıktı. Bakanlığın pazarlık yoluyla yaptığı ihalelerden biri Menzil Cemaati’ne yakınlığıyla bilinen Ferhat Danışman’ın şirketine verildi.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Covid-19 testleriyle ilgili yaptığı “Önümüzdeki günlerde günlük test kapasitemizi 200 binli rakamların üzerine çıkaracağız” açıklamasının ardından, AKP iktidarının bilindik uygulamalarından biri ortaya çıktı.

Sağlık Bakanlığı, İstanbul'daki yedi büyük kamu hastanesinde altı ay boyunca Covid-19 PCR testi yapılması için milyonlarca lira karşılığı iki şirketle anlaştı. Bakanlığın anlaştığı şirketlerden birinin sahibi ise Menzil Cemaati’ne yakınlığıyla bilinen Ferhat Danışman. Danışman aynı zamanda Menzil Cemaati’ne ait olduğu bilinen Emsey Hastanesi’nin üst düzey yöneticiliğini yapıyor.

144 milyon TL ödenecek

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 5 Kasım tarihinde 'sağlık tsisleri için 6 aylık sonuç karşılığı Covid-19 PCR testi hizmeti alımı' adı altında bir ihale düzenledi.

Kamu İhale Kununu'nun 'pazarlık' usulüne izin veren 21/b maddesi uyarınca yapılan ihale sonucunda, yedi büyük kamu hastanesinde testlerin 1 Ocak-30 Haziran tarihlerini kapsayan altı ay boyunca 144 milyon TL'ye Techno Health Laboratuar ile Gen Era Diagnostik Sağlık Hizmetleri Şirketi'ne yaptırılması yönünde sözleşme imzalandı.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, milyonlarca liralık ihalenin verildiği iki şirketten biri olan Techno Health Laboratuar Şirketi’nin sahibi Ferhat Danışman.

Menzil'e yakınlığını gizlememişti

Danışman, Menzil’e ait olduğu bilinen Emsey Hastanesi’nde de Mali Hizmetler Koordinatörü olarak görev yapıyor. Ayrıca Danışman, yolsuzluk ve israf iddiaları ile tartışmaların odağında yer alan Kızılay’dan da 2019 yılında 713 milyon 520 bin TL’lik ihale almasıyla gündeme geldi.

Kızılay’dan aldığı milyonlarca liralık ihaleyi BirGün’ün gündeme getirmesinin ardından kapattığı sosyal medya hesabında, Menzil Cemaati’ne olan yakınlığını gizlemeyen Danışman, “Menzil’de içilen çorba kişinin midesinden 100 yıl çıkmaz” ifadelerinin yer aldığı bir fotoğraf paylaşmıştı.

Adıyaman'daki Menzil köyünde bulunan Seyyid Abdullhakim Elhûseyni Külliyesi’nden "Güller diyarı ve ilim irfan merkezi" olarak da söz eden Danışman, Menzil’in yayın organı Semerkand Dergisi’nden de alıntılar paylaşmayı da ihmal etmiyor. Danışman, Menzil’in önde gelen isimlerinden olan Seyda Muhammed Raşid’in resimlerini de sosyal medya hesabından paylaşıyordu.

Sırtlarını Semerkand'a dayamışlar

Danışman, Menzil Cemaati'ne yakınlığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan ile dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın 2016 yılındaki Özbekistan'a yaptığı ziyaret sırasında İmam Buhari Türbesi önünde çekildikleri fotoğrafı ‘‘Sırtlarını Semerkand'ın ilim irfan medreselerine dayamışlar” ifadeleriyle paylaştığı biliniyor.

Yedi büyük hastanede testler taşerona

Şirketlerin altı ay boyunca Covid-19 testlerini yapacağı hastanelerin listesi ise şöyle: