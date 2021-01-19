Konut fiyatları Kasım'da yüzde 30 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) 2020 yılı Kasım raporunu yayımladı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 14,0 oranında arttı.

Rapora göre, Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 oranında artarak 152,2 seviyesinde gerçekleşti.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, Kasım ayında bir önceki aya göre üç ilde de yüzde 1,7 oranında arttı.