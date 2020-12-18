Konut fiyatları yüzde 29,2 arttı

TÜİK verilerine göre ilk 11 ayda yüzde 21,5 artışla yaklaşık 1,4 milyon adet konut satıldı.

Merkez Bankası'nın 'Konut Fiyat Endeksi' verilerine göre, ekim ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla Türkiye geneli yıllık artış yüzde 29,2 ile zirve yaptı. Bu artış yeni konutlarda yüzde 30,4; diğerlerinde yüzde 28.5 oldu. Yine ülke genelinde, metrekare başına ortalama birim fiyat ise 2 bin 843 liradan 3 bin 713 liraya yükseldi.

Bölgesel bazda en yüksek yıllık artışlar yüzde 41,8 ile Antalya, Burdur, Isparta ve yüzde 39,6 ile Aydın, Denizli, Muğla'da; en az artışlar da yüzde 16,8 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt ve yüzde 18,8 ile Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon'da görüldü.

Yıllık artışlar İstanbul'da yüzde 27,3,; İzmir’de yüzde 28,9 ve Ankara’da yüzde 29,1 oldu.

TBB Risk Merkezi’nin verilerine göre Ekim 2020 sonu itibarıyla 2019’un aynı dönemine kıyasla konut kredisi hacmi yüzde 44,4 artarak 287,2 milyar liraya ulaştı. Ekim sonu itibarıyla kredi kullanan 2 milyon 628 bin kişinin ortalama borcuysa 109 bin 287 TL oldu.

Konut kredisine BDDK’nın il verileri üzerinden bakıldığında da geçen yılın aynı dönemine kıyasla Eylül 2020 itibarıyla en yüksek artış yüzde 74,3 ile Aksaray’da. Bu ili yüzde 72,2 ile Elazığ izledi. En az artış ise yüzde 27,2 ile Hakkâri ve yüzde 28,3 ile Çankırı’da hesaplandı.