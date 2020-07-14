Kolombiya'da son 5 günde 2 eski FARC savaşçısı öldürüldü

Kolombiya'da son 5 günde bir eski FARC savaşçısı daha öldürüldü.

Telesur'da yeralan habere göre, cinayetin ardından açıklama yapan FARC, son günlerde 2 eski savaşçının öldürülmesini kınadı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan FARC, "Şu ana kadar 15 kaçırılma olayı yaşanmasının yanı sıra, neredeyse her gün cinayet işleniyor. Partimize yönelik yok imha planını kınıyor ve devletin bu olayları durdurmaması nedeniyle öfkemizi dile getiriyoruz" dedi.

FARC, son olarak eski savaşçı Jose Antonio Rivera'nın Huila bölgesindeki Los Lagos de Pitalito adlı yerleşim yerinde öldürülmesini kınadı. Rivera'nın atölyesinde kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından vurularak öldürüldüğü kaydedildi. 53 yaşındaki Rivera, Barış Anlaşması'nı imzalayan isimlerden biriydi.

FARC, "Barış Anlaşmasını öldürülmek için imzalamadık!" açıklamasında bulundu.

FARC, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Kolombiya'nın Meta bölgesindeki La Uribe kasabasında Fredy Fajardo Avila adlı eski savaşçısının öldürüldüğünü duyurmuştu.

FARC, devlet başkanı Ivan Duque'nin duruma sessiz kalarak cinayetlere izin verdiğini ve bu cinayetlerin hukuk dışı infaza dönüşmesine ön ayak olduğunu vurguluyor.