Bir eski FARC savaşçısı daha öldürüldü

FARC, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Kolombiya'nın Meta bölgesindeki La Uribe kasabasında eski bir savaşçısının daha öldürüldüğünü açıkladı.

Telesur'da yer alan habere göre, Sosyal medya hesabından paylaşım yapan FARC, "İşlenen bir cinayeti daha kınıyoruz. Fredy Fajardo Avila; La Uribe, Meta'da öldürüldü. Bu yoldaşla birlikte son yıllarda 217 barış imzacısı daha öldürüldü" açıklamasında bulundu.

FARC, hükümetten Barış Anlaşması doğltusunda tüm eski savaşçıların güvenliğinin sağlanmasını talep etti.

Açıklamada, "Ivan Duque, sorumlu sensin. İhmalkarlığın ve suç ortaklığın, bize yönelik yapılan katliamın bir parçası" dedi.

Ülkede bu ay boyunca üç cinayet işlendi.Yakın zamanda, silahlı bir grup, eski FARC savaşçısı Clever Cantincuz Diaz'ı Nariño bölgesindeki Talambi kasabasında öldürmüştü.

Ivan Duque'in devlet başkanı olduğu 2018 yılından bu yana 139 eski FARC savaşçısı öldürülürken, 2020 yılında öldürülen eski FARC savaşçılarının sayısı 33'e yükseldi.

Kolombiya Barış ve Kalkınma Çalışmaları Enstitüsü'nün (Indepaz) raporuna göreyse, ülkede 150'den fazla aktivist öldürüldü.

2016'da Barış Anlaşması'nın imzalanmasından bu yana 217 eski gerilla öldürüldü. FARC, söz konusu cinayetlerin hukuk dışı infaz olduğunu vurguluyor.