Kırımlı Tatar yetkiliden Erdoğan'a davet: Fikirlerinizi asılsız suçlamalar üzerine inşa etmeyin

Rusya menşeli RIA Novosti'ye konuşan Kırım Tatarlarının Bölgesel Ulusal-Kültürel Özerklik Başkanı Eyvaz Umerov, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Kırım Tatarlarından oluşan bir heyetle görüşmeye davet etti.

AKP'li Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le İstanbul'da yaptığı görüşmelerin ardından Kiev'in kurduğu "Kırım Platformu"na desteğini açıklaması üzerine konuşan Umerov "Türkiye liderleri, Erdoğan'ın desteğini sık sık dile getirdiği yarımada sakinlerinin, yani Kırım Tatarlarının sesini duymalı" dedi. Erdoğan'a seslenen Umerov, "Daha net bir anlayış için, Kırım'a gelmek ve her şeyi yerli yerinde görmek faydalı olacaktır. Buraya dair fikirlerinizi asılsız suçlamalar üzerine inşa etmeyin" dedi.

Umerov RIA Novosti'ye verdiği demeçte, "Kırım Tatarlarıyla hiçbir ilgisi olmayan" grupların Ukrayna'da yaşayan radikal liderlerinin yanlış ithamlarına dayanarak fikir inşa etmektense AKP'li Erdoğan'ın Kırım'dan Kırım Tatarlarının temsilcileriyle en üst düzeyde bir araya gelmesinin iki ülke arasında daha yakın etkileşim kurulmasına yardımcı olacağını söyledi.

'Erdoğan'ın derdi Kırım'ın Ukrayna'ya dönmesi değil'

Öte yandan Umerov, AKP'li Cumhurbaşkanı'nın tutumu hakkında şöyle konuştu:

“Türkiye'nin isteği Kırım'ın Ukrayna'nın olması değil, Türkiye'nin olması. Ama eminin Türkiye Lideri'nin pragmatizminde onun Rusya Lideri'yle [Vladimir Putin] olan ilişkisinin büyük etkisi olacaktır ve Kırım'ın Rusya toprağı olarak kesin bir şekilde tanınması sadece Türkiye'yle sınırlı kalmayacaktır."

Kırım, Mart 2014'te düzenlenen referandumdan sonra, seçmenlerin 96,77'sinin ve en büyük kent olan Sivastopol sakinlerinin 95,6'sının Rusya'ya katılma lehinde oy kullanmasının ardından Rusya'nın idari bir bölgesi haline geldi. Ukrayna Kırım'ın durumunu "geçici olarak işgal edilmiş bir bölge" olarak tanımlıyor. Kırım'daki durumu "ilhak" olarak nitelendiren Erdoğan da Zelenskiy ile görüşmesinin ardından "Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne destek" sözü vermişti.

Rusya Kırımlıların demokratik bir şekilde, uluslararası hukuka ve BM Şartı'na tam uyum içinde Rusya'yla yeniden birleşme için oy kullandığını savunuyor. ABD ve müttefikleriyse Kırım konusunda Rusya'nın yasadışı bir işgali olduğu görüşünde.

Sovyetler Birliği döneminde Rusya'nın bir parçası olan Kırım, 1954'te Ukrayna Yüksek Sovyeti Prezidiyumu'nun idari kararıyla Ukrayna'ya devredilmişti.