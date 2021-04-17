Bakın Erdoğan'ın yeni müttefiki Zelenskiy bir zamanlar onun için ne demişti?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geçtiğimiz hafta Türkiye'ye yaptığı ziyarette ülkesinin bulunduğu krize yönelik AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğini tescil etmiş ve ismi tam olarak anılmasa da Rusya'nın karşısında yeni müttefik olarak yanında yer almıştı.

Oysa Zelenskiy iktidara gelmeden önce henüz komedyenlik kariyerini sürdürürken "Türk Mahallesi" isimli hiciv gösterisi, Erdoğan'ı hedef alan bölümlerle tam bir Türkiye parodisi sunuyor.

Kendi televizyon kanalı olan Kvartal 95'teki Akşam programında stüdyo izleyicisi karşısındaki performansında günümüzün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy "Politik haber vereceğini" söyleyerek şunları diyordu:

"Dikkat; Erdoğan bıyıklı bir hamamböceğidir. Belki hapse düşeriz ama en fazla üç yüz kırbaç yeriz, işte mizahımız o kadar acı."

Genel olarak Türkiye'de turizmle dalga geçmek üzerine kurulu skecin ilerleyen sahnelerindeyse Zelenskiy'nin yardımcı komedyanlerinden birisi AKP'li Erdoğan'ın iktidarda kaldığı süreye ithafen "haberleri sunarken" Erdoğan'ın "Daimi Türkiye Başkanı" olduğunu söylüyordu. Sonra Zelenskiy bu "siyasi eleştiri" için komedyeninin "300 kırbaça" mahkum olacağını belirtiyor.

Skeçin devamındaysa ekip Türkiye'deki turizm sektörü çalışanların Ukraynalı turistlerden "şikâyetleri" üzerinden ünlü "Türk Sultanına Mektup Yazan Zaporojya Kazakları" tablosunun bir parodisini canlandırıyordu.

Zelenskiy'nin gösterisinin tamamını buradan Türkçe altyazılı olarak izleyebilirsiniz.

Zelenskiy'nin geçmişte kalan bu skeçi bir yana Bayraktar üzerinden yapılan silah ticareti Ukrayna'yla Türkiye'nin yakınlaşmasına vesile oldu. Söz konusu ticarete Türkiye'nin Kırım ve Donbass'daki ayrılıkçı hareketleri "Rus işgali" olarak tanıması ve Ukrayna'nın ülkesinde TOKİ inşaatları eklemesiyle de iki yeni müttefiğin arasından su sızmaz oldu. Son Erdoğan-Zelenskiy görüşmesine Ukrayna'da Maarif Vakfı faaliyetlerinin arttırılması gündeminin de dahil edilmesi dikkat çekmişti.

Karadeniz'de ABD ve NATO açık bir şekilde Rusya'nın karşısında bir retoriği devam ettirirken AKP Hükümeti olası bir sıcak çatışma durumunda alacağı tarafı şimdiden belli etmekten hatta bölgede Rusya'ya karşı aktif rol oynamaktan çekinmiyor.

Öte yandan skeçlerde dalga konusu olan turizm ilişkileri Zelenskiy'nin müttefiği Türkiye'yle dayanışma gündemi de oldu. Rusya'nın Türkiye'ye yönelik seyahatleri durdurmasını takiben Ukrayna Devlet Başkanı "Türkiye'ye turizm akışını arttırmak" gerektiğini söylemişti. Zelenskiy, Perşembe günü yaptığı bir konuşmada "Erdoğan bağımsızlığımızı, egemenliğimizi destekliyor. Rusların Türkiye'ye turizmi kısıtlayacağını duydunuz. Bu onların işi. Ve bence tam tersine biz bunu artırmalı ve Türkiye'yi desteklediğimizi göstermeliyiz" ifadelerini kullanmıştı.