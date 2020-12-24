Kılıçdaroğlu’nu tehdit eden Çakıcı, ifadesinde çark etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun şikayeti üzerine Alaattin Çakıcı hakkında “tehdit” ve “hakaret” suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Sözcü'nün haberine göre, Çakıcı, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadede, cezaevinden çıktığı günden bu yana Kılıçdaroğlu'nun kendisi üzerinden Cumhur İttifakı'nı yıpratmak için söylemlerde bulunduğunu ve kendisini hedef aldığını iddia etti.

Söz konusu ifadelerle Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmediğini, ikaz ettiğini öne süren Çakıcı, “Kendisine tehdit değil ikaz mahiyetiyle ‘yine bu hakaretlerine devam edersen bakla odunuyla seni tanıştırırım' cümlesini kullandım. Ama amacım ‘seni devlete şikayet ederim'dir. Adalet anlamında kullandım” ifadelerini kullandı.