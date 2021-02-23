Kılıçdaroğlu'ndan 'Gare' açıklaması: Başkomutansan talimatı sen verdin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında açıklamalar yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Eğitim sistemine bakın Allah aşkına. Nasıl bir eğitim sistemi. Sınav yapacaklar, eğer 2 milyon 658 bin 40 öğrenci EBA'ya ulaşamıyorsa, eğitime ulaşamıyorsa ne sınavı yapacaksınız. 19 yıldır eğitimde tasarruf yapıyoruz diyorlar. Arkadaş sen tasarruf yapacaksan Saray'dan başlayacaksın eğitimden değil.

Devlet böyle yönetilmez, akılla yönetilir, mantıkla, bilgiyle, erdemle yönetilir. Devlet intikam duygusuyla yönetilmez. Devletin dini nedir? Devletin dini adalettir. Adaletin olmadığı yerde hangi devletten söz edeceğiz."

'Devleti yöneten kişi Türkiye Cumhuriyeti devletini beceriksizlikle suçladı'

"Gara'da bir operasyon yapıldı. Geldiler beni de bilgilendirdiler. TBMM Genel Kurulu'nda ne bilgi verdilerse aynı bilgiler bize de verildi. Daha sonra geçen haftaki grup toplantısında 5 soru sordum. Bu insanlarımız ölmeyebilirdi. Sorularımı sordum, 5-6 yıldır bu insanlarla neden ilgilenmediniz. Terör örgütünün elebaşından gittiniz mektup aldınız İstanbul seçimleride bize oy verin diye. Kendi seçimin için oy ver diye mektup alıyorsun, 13 kişinin hayatını kurtarmak için mektup almıyorsun, neden? İstanbul seçimleri şehitlerimizden daha mı önemliydi?

Bu bir ilktir. Devletin en tepesinde olan ve tek başına devleti yöneten kişi Türkiye Cumhuriyeti devletini beceriksizlikle suçladı. Öyle bir esip gürlediler ki, 'biz 24 saat içinde Emevi Camiinde namaz kılacağız ve Suriye'yi fethedeceğiz' dediler. Ne oldu? 3 milyon 600 bin Suriyeli bizim camilerimizde namaz kılıyor.

3 milyon 600 bin Suriyeliye 40 milyar dolar para harcadınız. Bu para esnafa, çiftçiye, sanayiciye harcansaydı ne olurdu? Ülke âbad olurdu. Doğrulara tahammül edemiyorlar.

Ülke bir ekonomik buhranla karşı karşıya ise 19 yılın sonunda on milyonlarca kişi işsiz ise, üniversite mezunları iş bulamıyorsa oturup düşünmek zorundayız. 19 yılda ülke nasıl bu hale geldi?

Kalktın dedin ki, 'Bu operasyon başarısız oldu'. Ben değil sen söylüyorsun. Başarısız olduysa bunun bir sorumlusu olmalı, kim bu sorumlu? Erdoğan sorumlu. Ben askere desem ki asker sorumlu, asker siyasetin elinde. Hiçbir asker, güvenlikle ilgili hiçbir operasyonu kabul etmiyor, bu operasyon yanlış bir operasyon.

'Başkomutansan sen verdin talimatı'

'Bu operasyonun sorumlusu, cumhurbaşkanından, bakanlarından tüm mensuplarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir' diyorsun. Bu ne demek ya? Biz niye sorumluyuz, yeni doğan çocuk niye sorumlu, bakan niye sorumlu. Ülkeyi onlar mı yönetiyor. Ortalıkta gezmiyor muydum 'Ben başkomutanım' diye. Başkomutansan sen verdin talimatı. TSK'nın kullanılmasına Erdoğan karar verir ben veremem, ben veremem Anayasa diyor. Kendi sorumluluğundan kaçıyor. 16 şehidimiz için güldü, aklım almıyor ya. Ben bunları söyleyin ağza alınmayacak hakaretleri yöneltiyor.

Mısır'da öldürülen Esma için ağladı, 13 şehidimiz için güldü ya, aklım almıyor.

'Başarılıysa damadı niye aldın görevden?'

Merkez Bankası'nın kasasındaki 128 milyar dolar buharlaştı. Nereye gitti 128 milyar dolar. Bu soru soruluyor, damat yok ortada. Damadın görevden alınışını açıklayacak televizyon, gazete bulamadılar. 128 milyar dolar sorulunca kuduruyor Erdoğan. 'Başarısını kıskanıyorlar' diyor. Başarılıysa niye aldın görevden? Başarıysa 128 milyar doları senin talimatınla peşkeş çeken Merkez Bankası başkanını niye aldın görevden? Bu milletin Merkez Bankası'nda biriktirdiği 128 milyar doları ne yaptın Erdoğan, kime verdin? 128 milyar doları da tefecilere verdin, dolar yükselmesin döviz yükselmesin diye 128 milyar doları heba ettiler.

'Ücretsiz ithal edilen 1 milyon doz aşı DMO'ya her dozu 12 dolardan fatura edildi mi?

Sağlık Bakanı bir açıklama yaptı, diyorlar ki, 'Sinovac aşısında aracı var mı?' Sağlık Bakanı aracı olmadığını söylüyor. '9 Şubat 2021 tarihine kadar, 10 milyon 162 bin 123 doz aşı getirildi, bunlar için Develt Malzeme Ofisi Keymen firmasına 121 milyon 945 bin 476 dolar para ödedi.' Aralık 2020 tarihinde Esenboğa gümrüğünden geçiyor aşılar gümrükten geçen 1 milyon 342 bin 298 doz aşı gümrükten Keymen tarafından çekiliyor. Buradaki önemli nokta şu, gümrükteki beyana göre 1 milyon doz aşı için ücret alınmıyor. 1 milyon doz aşı ücretsiz, yani 12 milyon dolarlık aşı ücretsiz verilmiş. Sayın Bakan'a ve Erdoğan'a soruyorum, ücretsiz olarak ithal edilen 1 milyon doz aşı Devlet Malzeme Ofisi'ne her dozu 12 dolardan fatura edildi mi, edilmedi mi? Ücretsiz olduğu beyannamesinde var."