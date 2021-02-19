Kılıçdaroğlu'ndan 'Gare' açıklaması: Sorumlu ben olsaydım görevimden ayrılırdım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BBP lideri Mustafa Destici'nin ziyaretinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye'nin sorunlarını, ekonomide, hukuk sisteminde yaşanan sorunları konuştuklarını, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek Destici'ye teşekkür eden Kılıçdaroğlu, sonrasında Gare tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

"Başarısızlık var. Terör örgütü rehin alıyor. Erdoğan esir diyor. Ben esir deseydim kim bilir neler olurdu?" diyen Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın yaptığı "Bu operasyonun sorumlusu elbette, aynı zamanda başkomutan ve yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanı'ndan Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarına, askerinden polisine ve istihbaratçısına kadar tüm mensuplarıyla Türkiye Cumhuriyeti devletidir" açıklamasına tepki gösterdi.

"Türkiye Cumhuriyeti tarihinde devletinde devletini beceriksiz diye suçlayan ikinci bir cumhurbaşkanı oldu mu? Devleti yöneten kim? Kılıçdaroğlu mu?" diye soran Kılıçdaroğlu, sorumlunun kendisi olması durumunda "Bir talimat verdim, olmadı. 16 şehit için görevimden ayrılıyorum" diyeceğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

Başarısızlık vardır. Dillendiren de Sayın Erdoğan'dır. Başarısızlığın faturasını bana değil talimatı verene çıkartacaksınız. Talimatı kim verdi? Ben 5 tane soru sordum. Niye bu kadar alındılar? Cevabını da hala almış değilim. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün vatandaşlarımız, gaziler, şehitler için sordum.

Bu soruların yanıtını bulamadığım için cevabını bekliyorum. Hakaret etmesin, cevap versin. 5 buçuk 6 yıldır bunlar ellerinde. Çıksın anlatsınlar. Bölücü terör örgütü tutuyor ellerinde. Siz İstanbul seçimlerinde gittiniz bölücü terör örgütü başından mektup aldınız. Neden aynı kişiden 13 kişiyi bırakın diye bir çağrı mektubu istemiyorsunuz? Sorularımın cevabını istiyorum. Hakaretler geliyor arka arkaya.

16 şehidimizin hakkını ve hukukunu hayatımın son anına kadar savunacağım. Bu ülkede insanlar kolay yetişmiyor. Kendi ülkesi için hayatını feda insanların sorumluluğunu birilerinin üstlenmesi lazım.