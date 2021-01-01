Kılıçdaroğlu'ndan Fikri Sağlar'a: Asla kabul etmiyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fikri Sağlar'ın AKP tarafından hedef alınan türban açıklamasına ilişkin konuştu.

Bir muhabirin "Siz böyle bir düşünceyi paylaşır mısınız?” sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Nasıl paylaşırım arkadaşlar? Çağın neresindeyiz biz? Kişi, başörtüsü takar, takmaz. Bu onun tercihidir. Peki benim görevim nedir? Onun tercihine saygı duymaktır. Hakim, hukukun üstünlüğü ve vicdanı kanaatine göre karar verirse, adaleti yerinde dağıtırsa, gerçek anlamda hakimdir" dedi.

Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Başımın üstünde yeri vardır. Başörtüsü takıp takmaması ayrı bir şey. O, onun yaşam tarzıdır. Buna benim saygı duymam lazım. Ben, saygı duyarken gerçek anlamda adalet dağıtmasını bekleyeceğim.

Adalet dağıttığı sürece hiçbir sorunum yok. Bizim Parti Meclisi’mizde de üstelik hukuk mezunu arkadaşlarımız var. Görev yapıyorlar. Böyle bir ayrımcılığı asla kabul etmiyor ve doğru bulmuyorum.”

Fikri Sağlar ne demişti?

Katıldığı bir televizyon programında türbanlı bir hakimin adaleti yerine getireceği konusunda kuşkusu olduğunu söylen Sağlar, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kendimden söylemek istiyorum ben yargılandığım zaman türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var. Nitekim başıma da geldi. Bunu aşabilmemiz lazım. Biz iktidara geldiğimizde türbanlıların bu hakkını elinden almamız doğru değil. Ama mücadele şeklini ortaya koymamız lazım, mütedeyyin insan kendi inancı doğrultusunda örtünüyorsa o saygı duyulacak birisidir. Ama örtünmesi militanlık ve ideolojik mücadelenin ürünüyse kaldı ki böyle geldiler, rejimi değiştirerek bir kişiye tüm hakları, hukuku yetkiyi verdiler, bu yarın hepimizi sıkıntıya sokacaktır. Empati yapalım, ötekileştirmek düşmanlaştırmak demektir."