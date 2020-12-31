AKP'den 'Fikri Sağlar' açıklaması: Son faşist saldırı...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Fikri Sağlar'ı hedef aldı, "2020 yılının son faşist saldırısı CHP’li Fikri Sağlar’dan geldi. CHP'li Sağlar, 'Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum' demiş. Doğrudan insanların düşüncelerini, inançlarını ve demokratik haklarını hedef alan barbarca bir nefret söylemidir bu" dedi.

Çelik'in hedef aldığı Sağlar, önceki gün katıldığı bir programda şöyle konuşmuştu:

Kendimden söylemek istiyorum ben yargılandığım zaman türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var. Nitekim başıma da geldi. Bunu aşabilmemiz lazım. Biz iktidara geldiğimizde türbanlıların bu hakkını elinden almamız doğru değil. Ama mücadele şeklini ortaya koymamız lazım, mütedeyyin insan kendi inancı doğrultusunda örtünüyorsa o saygı duyulacak birisidir. Ama örtünmesi militanlık ve ideolojik mücadelenin ürünüyse kaldı ki böyle geldiler, rejimi değiştirerek bir kişiye tüm hakları, hukuku yetkiyi verdiler, bu yarın hepimizi sıkıntıya sokacaktır. Empati yapalım, ötekileştirmek düşmanlaştırmak demektir.