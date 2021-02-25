Kılıçdaroğlu'ndan 'fezleke' açıklaması: Allah akıl fikir versin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis gündemine gelen dokunulmazlık fezlekelerine ilişkin açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu partinin nasıl bir tutum takınacağına dairse net bir ifade kullanmadı. İYİ Parti sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu "HDP'yi problemli görüyoruz, fezlekeler geldiğinde 'Evet' diyeceğiz" demişti.

Aksaray ziyareti sırasında gazetecilere açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, "Bir partinin genel başkanı mahkemeye hakim tayin edemez, ben dahil bütün siyasi partiler için söylüyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Bugüne bakın, günümüze bakın, yargı bağımsızlığı var mı? Yargı bağımsızlığı yok. Erdoğan'ın talimatını savcılar derhal yerine getiriyor mu? Derhal yerine getiriyor. İstediği adamı hapse attırıyor mu? İstediği adamı hapse attırıyor" derken, sözlerini şöyle sürdürdü:

Şu konuşma üslubuna bakın, 'Meclis'e gelecek eller kalkacak, inecek.' Ya 'Eller kalkacak, inecek' dediğin adamlar bu milletin seçtiği milletvekilleri. Bu milletvekillerinin bir iradesi yok mu? Bu milletvekilleri 'Ya şu dosyaya bir bakalım.' demeyecek mi? Erdoğan diyor ki 'Demeyeceksiniz. El kaldırıp, indireceksiniz.' Ne demek bu? 19 Mayıs hareketlerini yapacaksınız Meclis'te. Bu ülkeye yazıktır, bu millete yazıktır. Böyle bir yönetim tarzı olur mu? Bu yönetim tarzı akıldan uzak bir yönetim tarzıdır, inada dayanan, deve inadına dayanan bir yönetim tarzıdır. Tutturmuş bir inat gidiyor. Allah akıl, fikir versin. Başka bir şey demiyorum."