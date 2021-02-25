Türkiye hangi koşullarda ara seçime gidebilir?

Meclis'e milletvekili dokunulmazlıklarına ilişkin fezlekelerin gelmesiyle ara seçim tartışmaları da yeniden gündem oldu.

600 milletvekilli koltuğu bulunan Meclis'te vekil sayısı şu an 585.

Anayasa gereği TBMM’de boşalan üye sayısı yüzde 5’e yani 30 sandalyeye ulaştığında üç ay içinde ara seçim zorunlu. Şu an Meclis'in 15 sandalyesi boş durumda.

Fezlekeler Meclis'te

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Aralarında HDP'li milletvekillerinin de olduğu 33 fezleke dün akşam Meclis'e ulaştı" açıklamasında bulunmuştu. Söz konusu fezlekelerin 28'inin HDP'li vekiller hakkında olduğu öğrenildi.

Fezlekelerden birinin DP'li Cemal Enginyurt'a ait olduğu belirtilirken, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Ayşe Sürücü, Garo Paylan, Ayşe Acar Başaran, Pero Dundar, Berdan Öztürk ve Sezai Temelli'nin ikişer fezlekesi bulunduğu öğrenildi.

HDP daha önce partili vekillerin dokunulmazlığının toplu olarak düşürülmesi durumunda istifa seçeneğini gündeme alabileceğini açıklamış (boş koltuk sayısını 30'a taşımak için), CHP de ara seçimin önünü açacak bu adıma destek vereceğini söylemişti.

Şayet vekillerin fezlekeler nedeniyle dokunulmazlıkları kalkarsa, dokunulmazlığı kaldırılanlar hakkında da ardı sıra mahkumiyet kararları gelir ve milletvekillikleri düşerse ara seçime gidilmek zorunluluğu ortaya çıkıyor.

Ara seçim nedir?

Ara seçim, iki genel seçim arasında, türlü nedenlerle boşalan milletvekilliği, belediye başkanlığı ve bunun gibi seçimle gelinen yerler için yasalar uyarınca yapılması gereken seçim olarak tanımlıyor.

Türkiye'de ara seçim Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 7. maddesine göre düzenleniyor. Buna göre ara seçim, TBMM üyeliklerinde boşalma olması halinde yapılıyor. Anayasa gereği, ara seçim her seçim döneminde bir defa yapılabiliyor ve genel seçimden 30 ay geçmedikçe ve genel seçimlere 1 yıl kala ara seçime gidilemiyor. Ancak, bir ilin veya seçim çevresinin TBMM’de üyesi kalmaması halinde boşalmayı takip eden 90 günden sonraki ilk Pazar günü o seçim çevresinde ara seçime gidiliyor.

Mevcut vekil dağılımı

Parti Adı Üye Sayısı



Adalet ve Kalkınma Partisi 289

Cumhuriyet Halk Partisi 136

Halkların Demokratik Partisi 56

Milliyetçi Hareket Partisi 48

İYİ Parti 37

Demokrat Parti 2

Türkiye İşçi Partisi 2

Büyük Birlik Partisi 1

Demokrasi ve Atılım Partisi 1

Demokratik Bölgeler Partisi 1

Saadet Partisi 1

Yenilik Partisi 1

Bağımsız Milletvekili 10

Toplam 585