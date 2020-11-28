Kılıçdaroğlu: Muhittin Böcek en kısa zamanda işine dönecek

Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile telefonda görüştüğünü ve Böcek'in en kısa sürede görevinin başına döneceğini açıkladı.

Haber Merkezi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da Çukurova Belediyesi’nin temel atma törenine katıldı.

Törende konuşan Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki seçimler salt bir siyasi parti seçimi değil. Demokrasiyle yan yana olan ile karşısında olanın seçimidir. Demokrasiden yana, harcanan her kuruşun hesabını verenlerle millete hesap vermekten uzak duranların seçimidir. Her yanlışın farkındayız. Türkiye yönetilmiyor, savruşuyor. Kaynaklar birilerine peşkeş çekiliyor. Gün birlikte yürüme günüdür" dedi.

DHA'nın haberine göre, Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Tüm engellemelere rağmen 11 büyükşehir belediye başkanı da tarih yazıyor. Muhittin Böcek ile telefonla konuştum. En kısa zamanda işine dönecek. Hepsi halka adamış kişilerdir. Türkiye’de öğrenci yurdu sorununu 18 yılda çözemediler. Kalkarlar tank fabrikasını Katar’a peşkeş çekerler. Ben buna itiraz etmeyecek miyim? Satmaları için para almaları lazım. Bir kuruş dahi almadılar."

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