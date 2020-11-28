Kılıçdaroğlu'ndan 'Borsa İstanbul' açıklaması: Katarlılara kaça sattık?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da esnaflarla buluştu.

Burada bir basın açıklaması yapan Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de pandemi döneminde güvensizlik beslendi. Eğer Türkiye'de esnaf gerçekten korunmak isteniyorsa, esnaf gerçekten devletin orta direği ise, onun beklentilerini onun sorunları dinlemek zorundayız" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Bir esnaf bakanlığının kurulması lazım. Esnafın derdini anlatacağı bir bakanlık yok. Esnafın devlet tarafından korunması için Anayasa'da hüküm var. Peki kim koruyacak? Koruyacak kimse yok. Esnafın doğrudan doğruya muhatap olacağı bir makam olmalı. Böyle bir şey yok" ifadesini kullandı.

Borsa İstanbul'un satılmasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Şu soruyu sormamız lazım, Borsa İstanbul'un yüzde 10'unu Katarlılara sattık. Kaça sattık, bilen var mı? Bilmiyorsunuz, ben de bilmiyorum. 600 milletvekili de bilmiyor. Şu soruyu sormanız lazım, ihale yaptınız mı? Belki başka ülke gelip diyecekti ki ben şu kadar veriyorum. İhale yapmadılar, niye yapmadılar? Siz bu soruyu sormazsanız, bu sorunun cevabını almazsanız, bu sorunun cevabını vermeyen siyasi organa oy veremezsiniz. Her oy haram oydur" diye konuştu.