Kıbrıs ile BAE arasında ilk askeri işbirliği anlaşması

Daha önce Mısır, İsrail ve Ürdün ile askeri işbirliği anlaşmaları imzalayan Kıbrıs Cumhuriyeti dün de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilk askeri işbirliği anlaşmasını imzaladı.

İki ülke savunma bakanları arasında dün yapılan telekonferans görüşmesinde imzalanan anlaşmanın ortak askeri harekat, eğitim programları ve operasyonel işbirliğinin genişletilmesine ilişkin karşılıklı danışmaları kapsadığı belirtildi.

Mısır, Yunanistan, BAE, Fransa ve Kıbrıs orduları, Mısır'ın İskenderiye kıyısı açıklarında 30 Kasım - 6 Aralık 2020 tarihleri arasında ortak hava ve deniz tatbikatı düzenlemişti.