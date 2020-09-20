'Kemalizm virüstür' dedi, tepki gelince programı terk etti

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Selman Öğüt, 'Kemalizm virüstür' dedi, gelen tepkiler sonrası programı terk etti.

Haber Merkezi

Haber Global'de Erhan Ertürk'ün sunduğu 'Müzakere' programında tartışma yaşandı.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Selman Öğüt, "Kemalizm virüstür" deyince programın sunucusu Erhan Ertürk, "Atatürk devrimlerini tartışmaya açıyorsunuz bugün. Geri gelsin mi hilafet?" diye sordu. 

"Mustafa Kemal Atatürk şu anda olsa, bu devirde yaşasa Tayyip Erdoğan'ı desteklerdi" iddiasında bulunan Öğüt'e Ertürk'ten "Bunu bilemeyiz, speküle ediyoruz şu anda" yanıtı geldi.

Öğüt, bunun üzerine Ertürk'ü sert sözlerle hedef alırken, "Otur oraya" dedi.

Öğüt sonrasında programı terk etti.

Hatırlatma

Medipol Üniversitesi'nde görevli Selman Öğüt: Erdoğan Kemalistlere devletin vücudundan temizlenen bir virüs türü olduklarını göstermiştir