Medipol Üniversitesi'nde görevli Selman Öğüt: Erdoğan Kemalistlere devletin vücudundan temizlenen bir virüs türü olduklarını göstermiştir

Medipol Üniversitesi'nde Hukuk Bölümü'nde Doçent olarak görev yapan Selman Öğüt, sosyal medya hesabından "Kemalizm bir virüstür, devlet ise vücuttur. Virüs vücuda zarar verebilir, ama virüs virüstür, vücuda hükmedemez. Vücuda kalp ve beyin hükmeder. Erdoğan Kemalistlere devletin vücudundan temizlenen bir virüs türü olduklarını göstermiştir." sözlerini paylaştı.

Kemalizm bir virüstür, devlet ise vücuttur. Virüs vücuda zarar verebilir, ama virüs virüstür, vücuda hükmedemez. Vücuda kalp ve beyin hükmeder.



Erdoğan Kemalistlere devletin vücudundan temizlenen bir virüs türü olduklarını göstermiştir.#KemalizmYıkılıyor — Selman ÖĞÜT (@selmanogut) September 12, 2020

Öğüt'ün tepki gören sözleri şöyle:

"Devlet medeniyet damarları olmadan yaşayamaz. Alfabesinden şiirine, musikisinden mimarisine kadar bu damarlara zarar veren virüs temizlenmelidir. Arşivlerinden hukuk sistemine, bürokratik geleneğinden eğitim sistemine kadar zarar görmüştür devlet.Artık toparlanma süreci bitmiş diriliş dönemi başlamıştır. Kemalizm dahil her türlü virüs ya bünyeye alışacak ya da bünyeden atılacaktır. Devletin tarih ve medeniyet şuuru geri gelmiştir. Batı karşısında ezilenlerin esamesi okunmayacaktır. Devlet sağlığına kavuşmuştur.Bundan sonrası mazlumların ve mağdurların hamiliğini yapan Türkiye'nin küresel güç olma hikayesidir.

Devletler birden çökmez ve birden büyümez. Medeniyet damarlarını keserseniz çöker, beslerseniz büyür. Şimdi vakit büyüme ve güçlenme vaktidir."