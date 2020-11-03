KCK yönetiminden Barzani'ye yanıt: Ergenekonla ittifak halinde

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Bese Hozat, pazartesi akşamı Medya Haber TV’de yayınlanan özel programa konuk oldu.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin partisi KDP'nin politikasını eleştiren Hozat "KDP Kürtlerin bu kazanımlarını, statü kazanma imkanını da büyük bir tehlike ile karşı karşıya getiriyor, Kürtlere zarar veriyor" dedi.

Hozat'ın açıklamalarının bir bölümü şöyle:

"Başur’da da bir işgal saldırısı var. Artık öyle bir şey geliştiriyor ki, yüzlerce sivil kayıp yaşandı, yaşanıyor. Yani gittiği yerlerde de askeri üsler kuruyor, tahkim ediyor. Adım adım, Kerkük’e kadar tüm Başur’u işgal edip giderek de ilhak etmeyi hedefliyor.

Bu konuda KDP’nin bu soykırımcı, sömürgeci, faşist, MHP, Ergenekon ittifakı ile ilişkisi, ittifakı, çok tartışmaya, değerlendirmeye değer, açık bir durumdur. Çünkü bu saldırı, çokça da söylediğimiz gibi, KDP’nin desteği ile oluyor.

Bu onun da sonunu getirecek, Tüm Başur’u ilhak ve işgal etmeye çalışıyor.

...

Şu anda yaptığı bir savaş hazırlığıdır. Mevcut durum çok tehlikelidir. Şu anda böyle çizdiği hava, Türk devleti ile kapsamlı bir saldırı yürütüyorlarmış gibi bir yansıma var. Hazırlıklar tamamen bu temeldedir.

Bunun adı nedir? Bunun adı Türk devleti ile (birlikte) savaş ilan etmektir. Bu çok tehlikeli bir plandır. Yani böyle bir plan KDP’yi de bitirir. Böyle bir plan, Başure Kürdistan’daki tüm kazanımları ortadan kaldırır. Sadece diğer parçalardaki Bakur, Rojava’daki değil, Başur’daki tüm kazanımları ortadan kaldırır. Ortada Federal Kürdistan statüsünü ortadan kaldırır, ortada Federal Kürdistan diye bir şey kalmaz.

Şu çok önemli, mevcut KDP’nin politikası çok tehlikelidir, Kürtlere çok büyük zarar veriyor, kazanımlarını tehdit ediyorlar. Kürtler 21. yüzyılda büyük özgürleşme imkanları ile karşı karşıyalar. Büyük tehlikeler var, 6 yıldır topyekün soykırım savaşına karşı savaşıyor, bu soykırımcı iktidarı büyük bir çıkmazın, çöküşün içerisine koydu, bu noktaya getirdi."

Barzani, bugün PKK’ye "Kürdistan Bölgesi yönetimine askeri dayatmada bulunmaması çağrısı" yapmıştı.