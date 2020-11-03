Barzani'den PKK'ye: İşgal ettikleri yerleri boşaltmalılar

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, "PKK’ye Kürdistan Bölgesi yönetimine askeri dayatmada bulunmaması çağrısı" yaptı.

Barzani, “Kürdistan’ın şimdi her zamankinden daha fazla ülkesini olumsuzluklardan ve komplolardan koruyan vefalı evlatlarına ihtiyacı var” dedi.

Rudaw'ın haberine göre, “Tarih buna şahittir ki Kürt’ün Kürt’e karşı savaşını haram kıldığımız için gurur duyuyoruz. Çünkü Kürdistan halkı ve tüm taraflar bu savaştan çok büyük zararlar gördü” diyen Barzani, şunları söyledi:

“Fakat bu tavrımızın yanlış yorumlanması, suistimal edilerek Kürdistan halkına silahlı bir irade dayatılması ve Kürdistan Bölgesi’nin yasal yönetiminin yok sayılması da kabul edilemez. Kürt’ün Kürt’e karşı savaşını haram kılan tavrımız, istikrarımıza, kent, ilçe ve köylerimizin güvenliğine, vatandaşlarımızın kendi yurtlarından zorla çıkarılmasına, kurban edilmelerine ve haksız yere şehit edilmelerine karşı sessiz kalacağız şeklinde yorumlanmamalıdır.

'Haraç ve vergi almaya başladılar'

IŞİD’nin canice terör saldırılarından sonra kahraman Peşmergeler savaş cephelerinde teröristlere karşı savaştılar ve sınır bölgelerinin çoğu boşaltıldı. Ama maalesef, PKK’liler o süreçte Kürdistan Bölgesi’nin kazanımlarına destek olacaklarına, söz konusu sınır bölgeleriyle bazı bölgeleri işgal ederek, kendilerini hükümetin alternatifi olarak dayatarak, insanların kendi köy ve yerleşim yerlerini yeniden inşa etmelerine engel oldu. Kendi bölgelerine gitmek isteyen insanlardan da haraç ve vergi almaya başladılar. Kuşkusuz bu davranışlar kabul edilemez. Vatanseverlik icraatla belli olur sözle ve konuşmakla değil.”

'Birçok kez bizi savaşa sürükledi'

Başkan Barzani, geçmişte PKK’ye yardım ettiklerini belirterek, “Fakat onlar aksine yakışıksız bir tutum sergileyerek birçok kez bizi savaşa sürükledi en nihayetinde bütün taraflar zarar gördü” dedi.

'İşgal ettikleri bölgeleri boşaltmalıdır'

Barzani, mesajının sonunda PKK’ye ve Kürt kamuoyuna şu çağrıda bulundu:

“Bu süreçte sergileyecekleri en iyi tutum yasal ve meşru Kürdistan Bölgesi yönetimine saygı göstermeliler. Kürdistan Bölgesi halkına karşı tehlike unsuru olarak silah ve güç zoruyla işgal ettikleri bölgeleri boşaltmalılar. Şu ana kadar PKK’nin varlığından dolayı yüzlerce köy huzura kavuşamadığı gibi savaş ve çatışma sahası haline geldi.

Buradan bütün taraflara sesleniyorum; ülkemizin daha fazla kargaşaya sahne olmaması, harap olan bölgelerin yeninde huzura kavuşması ve tansiyonu yükseltecek istenmeyen olayların önüne geçilmesi için hiçbir tarafın yasa dışı dayatmalarına müsaade edilmemelidir. Peşmerge Güçleri’yle mazlum halkımızın mücadelesine ve ödediği bedellere destek olmalıdır. Bu süreçte böyle bir sorumluluk almalıdır.”