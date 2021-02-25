Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Şıhlı mahallesinde sağlık ekipleri tarafından mutasyonlu virüs tespit edildi.
Yapılan tespitin ardından mahalle 10 gün süreyle karantina altına alındı.
Patronların Ensesindeyiz
Ali Ufuk Arikan
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
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Kayseri'de mutasyonlu virüs tespit edilen mahalle karantinaya alındı
Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Şıhlı mahallesi, mutasyonlu virüse rastlanması nedeniyle karantina altına alındı.
Haber Merkezi
Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Şıhlı mahallesinde sağlık ekipleri tarafından mutasyonlu virüs tespit edildi.
Yapılan tespitin ardından mahalle 10 gün süreyle karantina altına alındı.