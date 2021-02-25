Testi pozitif çıkanlar yeniden 7 gün KYK yurtlarına

Koronavirüs vakalarının yüksek olduğu Osmaniye'de, testi pozitif çıkan vatandaşların karantina süreçlerinin ilk 7 gününü KYK yurtlarında geçirmelerine karar verildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs haritasında 100 binde 134,90 oranla yüksek riskli grupta yer alan Osmaniye'de, bulaşın önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararla, Covid-19 testi pozitif çıkan yurttaşların karantina süreçlerinin ilk 7 gününü KYK yurtlarında geçirmelerine karar verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Ülke geneline göre ilimizin vaka oranının çok yüksek seyretmesi ve vakaların çoğunluğunun da aile içi bulaş kaynaklı olması nedeniyle koronavirüs PCR sonucu pozitif olarak tespit edilen ve hastane yatış endikasyonu bulunmayan vakaların karantina sürecin ilk 7 gününü KYK yurtlarında geçirmelerinin sağlanmasına karar verilmiştir” denildi.