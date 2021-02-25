'Karadeniz için pandemi OHAL’i ilan edilmeli'

Sağlık Bakanlığı'nın iller düzeyinde açıkladığı vaka durumu tablosunda Karadeniz ilk sırada yer almıştı.
Bölgede birçok ilde 100 binde 200 üzeri vaka görülürken, TBMM Sağlık Komisyonu Üyesi CHP’li Neslihan Hancıoğlu, bölgede pandemi OHAL'i ilan edilmesini istedi.
“İl Hıfzısıhha Kurulları tüm pozitif vakalara kamu gözetiminde izolasyon ve tam kapanma gibi seçenekleri gündemine almalıdır” diyen Hancıoğlu, Karadeniz Bölgesi özelinde, yüzbinde görülen vaka oranının zirvede seyrettiği iller için derhal OHAL uygulamasına geçilmesini istedi.
İl bazında vaka oranlarının kamuoyuyla paylaşıldığı iki haftalık periyotta, aralarında Samsun’un da bulunduğu 5 ilde, Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir tablonun oluştuğunu belirten Hancıoğlu şu değerlendirmeleri yaptı: