'Karadeniz için pandemi OHAL’i ilan edilmeli'

Sağlık Bakanlığı'nın iller düzeyinde açıkladığı vaka durumu tablosunda Karadeniz ilk sırada yer almıştı.

Bölgede birçok ilde 100 binde 200 üzeri vaka görülürken, TBMM Sağlık Komisyonu Üyesi CHP’li Neslihan Hancıoğlu, bölgede pandemi OHAL'i ilan edilmesini istedi.

“İl Hıfzısıhha Kurulları tüm pozitif vakalara kamu gözetiminde izolasyon ve tam kapanma gibi seçenekleri gündemine almalıdır” diyen Hancıoğlu, Karadeniz Bölgesi özelinde, yüzbinde görülen vaka oranının zirvede seyrettiği iller için derhal OHAL uygulamasına geçilmesini istedi.

İl bazında vaka oranlarının kamuoyuyla paylaşıldığı iki haftalık periyotta, aralarında Samsun’un da bulunduğu 5 ilde, Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir tablonun oluştuğunu belirten Hancıoğlu şu değerlendirmeleri yaptı:

“Salgınla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar, ülke genelinde tüm iller için aynı ama bakanlığın yayınladığı harita ve veriler ortaya koymuştur ki her bölgenin, her ilin kendine has dinamikleri var. Karadeniz bölgesindeki beş ilin verileri, standart kısıtlamaların bu bölge özelinde sonuç alıcı bir etki yaratmadığını ortaya koymaktadır. Bu durum karşısında, vaka sayılarının zirvede seyrettiği Karadeniz Bölgesi için ivedilikle 'pandemi OHAL'i ilan edilmesi artık bir zorunluluktur. Bu bağlamda, salgınla mücadele konusunda yetkinleşmiş otoritelerin, bilim insanlarının, sosyal bilimcilerin gündeme getireceği bütün öneriler ciddiyetle irdelenmeli ve bir acil eylem planı oluşturulmalıdır.

Mart ayı itibariyle, mevcut kısıtlamaların bölgesel bazlı gevşetilmesine ilişkin planlamalar yapılırken, Karadeniz Bölgesi’nde ise salgının bambaşka bir seyir izlemesi; bu bölgeye ilişkin yeni-sıkı-etkin ve kısa süre içinde sonuç alıcı tedbirlerin alınmasını zorunlu kılmaktadır. Bu konuda her ne kadar İl Hıfzısıhha Kurulları yetkili kılınmış olsa da bu yönde teşvik edici politikaları yürütme erkinin ortaya koyması gerekmektedir.”