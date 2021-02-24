İstanbul'da vakalar yeniden tırmanışa mı geçiyor?

Karadeniz illerinde AKP kongreleri ile alevlenen vaka sayılarının, İzmir'de de aynı "marifetle" artması bekleniyor. Diğer yandan İstanbul'da da sayıların artma eğiliminde olduğuna yönelik veriler ortaya çıkmaya başladı.

Gaziosmanpaşa Eğitim Araştırma Hastanesi yöneticilerinin hekimleri bilgilendirme amacıyla ilettikleri bir mesajda hasta yataklarının dolmaya başladığı bilgisiyle birlikte alarm veriliyor.

Bu mesajın son cümlesi salgının yönetimindeki acizlik ve çaresizliği gözler önüne sermekte. Mesaji ileten yönetici yaşananların geçici bir durum olmasını "ümit ediyor". Sağlık Bakanının maske mesafe hijyen temalı mesajlar atıp AĶP'li kalabalıklar içerisinde boy gösterdiği bir yönetim şeklinde, ülkenin en büyük kentindeki Eğitim Araştırma Hastanelerinden birinin yöneticisi asli görevlerinden birinin salgını kontrol altına almak olduğunu unutuyor.

'Hastanelerde kriz çıkmasın yeter' yaklaşımı

soL Sağlık ekibinin bu konuda yaptığı değerlendirme, bir süredir sağlıktaki yönetim üstyapısının "salgını kontrol altına alma, giderek ortadan kaldırma" hedefini bütünüyle kaybettiği şeklinde. Yoğun bakım servislerinin dolmaması, hastanelerin Covid hastalarını yatıramayacak duruma gelmemesi salgınla mücadelenin tek kriteri. Ölümlerin ve vaka sayısının sınırlandırılması bile sadece tabela açısından değer ifade ediyor.

Bu nedenle haberde adını vermeden andığımız hastane yöneticisi için de salgından çok hasta sayısının hastanede kriz yaratacak ölçüde artması temel sorun olarak karşılanıyor. Süreci yönettiği söylenen bakanın ve koca koca kurulların yaklaşımı da bu. "Sahadaki" sağlıkçıların ve yöneticilerin sınırını zaten bu devlet politikası çiziyor.