Karadeniz AKP kongreleriyle Covid-19 rekoru kırarken Manisa'da TKP'ye engelleme

AKP'nin son günlerde kongre gerçekleştirdiği Karadeniz illerindeki Covid-19 vaka sayısında patlama yaşanırken, Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) Manisa ilindeki siyasi çalışmaları, pandemi bahanesiyle güvenlik güçleri tarafından engellenmeye çalışılıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan TKP Manisa İl Örgütü, kentte güvenlik güçlerinin baskı ve yıldırma politikalarına boyun eğmeyeceklerini vurguladı.

Açıklama şöyle:

Partimizin Manisa’da yürütmekte olduğu siyasi çalışmalar, bir süredir güvenlik güçlerince taciz edilmekte ve pandemi yasakları bahane edilerek engellenmeye çalışılmaktadır. İl Hıfzısıhha Kurulu’nun ticari amaçlı broşür ve bildiri dağıtımına ilişkin kısıtlamasını bahane olarak kullanan güvenlik güçleri, geçtiğimiz Kasım ayında Parti üyelerimiz hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’na karşı gelmekten işlem yapmış ve ilgili kurumların onayıyla üyelerimizin para cezası almasına ilişkin karar Şubat ayında tarafımıza ulaşmıştır.

İl Hıfzısıhha Kurulu’nun halkımızın sağlığını korumaya yönelik kaygılarını anlamakla birlikte, Partimizin her türlü maske, mesafe ve hijyen önlemlerini alarak gerçekleştirdiği siyasi çalışmalarında bulaşan virüsün, nasıl olup da iktidar partisinin binlerce kişilik gösteri ve kongrelerinde bulaşmadığı sorusu açıklanmaya muhtaçtır. Aynı sözde sağlık kurulu, işçilerin çok uzun saatler, ağır ve sağlıksız koşullarda çalışmaya zorlandığı, Covid-19 nedeniyle işçi ölümlerinin arttığı yaz ve güz aylarında ise sessizliğini korumayı tercih etmiştir.

Örgütümüz, özellikle salgın dönemi boyunca sürdürdüğü bildiri dağıtımı, gazete satışı ve toplantı gibi faaliyetlerde salgına karşı gerekli kuralları büyük bir titizlikle uygulamıştır. İktidar partisi ile onun koltuk değnekliğini yapan parti ve grupların, salgın önlemlerini hiçe sayarak binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği şovlara sessiz kalan kurumların, Partimize yönelik tutumu çok açık ki politiktir.

Partimiz, emekçilerin ağır hak gasplarına uğradığı ve gittikçe derinleşen kriz koşullarında hayatta kalma mücadelesi verdiği pandemi süresince Manisalı işçi ve emekçilerle dayanışma göstermiş, Manisa Belediyesi’nin su faturalarına yaptığı fahiş zamları protesto ederek imza kampanyaları düzenlemiştir. Patronların zorbalığına ve rantçı belediyecilik anlayışına karşı verdiğimiz mücadele belli ki muhataplarını oldukça rahatsız etmiştir.

Partimiz işçi sınıfının partisi olduğu ve emekten yana siyaset yaptığı için engellenmeye çalışılmakta ve cezalandırılmak istenmektedir. Bilinmesini isteriz ki, bu ucuz baskı ve yıldırma politikalarına boyun eğecek değiliz. Büyük bir özgüvenle ilan ediyoruz ki, Manisa’da Partimizin ve işçi sınıfının sesini kısmak isteyenler mağlup olacaktır. Partimiz çalışmalarına, bu bezirgan saltanatını yıkmak, emeğin Sosyalist Cumhuriyetini kurmak için durmadan ve güçlenerek devam edecektir.