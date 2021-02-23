'AKP'nin İzmir Kongresi için otobüslerle partili taşımışlar'

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, AKP'nin dün gerçekleşen İzmir İl Kongresi'nde pandemi koşullarının ihlal edilmesine ilişkin yeni görüntüler paylaştı.

Kent merkezine çevre il ve ilçelerden İzmir'e otobüslerle partililerin taşındığını söyleyen CHP'li Sertel, "Virüsü en ücra noktalara taşımanın yolunu açanların sorumsuzluğunu affetmek mümkün mü?" diye sordu.

'Sorumsuzluğu affetmek mümkün mü?'

Sertel sosyal medya hesabından "Yüzlerce otobüs, minibüs çevre il, ilçe ve köylerden AKP İzmir İl kongresine insan taşıdı. Normal zaman olsa, 'İzmir’i gördüler, gezdiler' diye hoşgörü ile bakabiliriz. Ancak böyle dönemde virüsü en ücra noktalara taşımanın yolunu açanların sorumsuzluğunu affetmek mümkün mü?" diye yazdı. Kongrede koronavirüs tedbirlerine uyulmamıştı.

Yüzlerce otobüs, minibüs çevre il, ilçe ve köylerden AKP İzmir İl kongresine insan taşıdı.

Normal zaman olsa, “İzmir’i gördüler, gezdiler” diye hoşgörü ile bakabiliriz.

Ancak böyle dönemde virüsü en ücra noktalara taşımanın yolunu açanların sorumsuzluğunu affetmek mümkün mü? pic.twitter.com/qgqSddMdVB — 🇹🇷 Atila Sertel (@AtillaSertell) February 22, 2021

Üç kişi yan yana gelse kalabalık oluşturmayın diye ceza yazanlar,

Lokantaları, kahvehaneleri aylardır kapatanlar, esnafı inletenler,

65 yaş üstü yurttaşlarımızı evlerine hapsedenler,

Bugün İzmir’de taşımalı, hınca hınç kongre yaptılar.

İzmir’e Hoş geldin Korona salgını... pic.twitter.com/mlq4oFtAr1 — 🇹🇷 Atila Sertel (@AtillaSertell) February 22, 2021

AKP'lilerin pandemiye rağmen katıldıkları cenazeler ve buralarda toplanan kalabalıklar da gündeme gelmiş ve cenazelere yapılan farklı muamele tepki çekmişti.

'İzmir'de vaka sayılarında bir dalgalanmaya yol açmaması tesadüf olur'

Görntülerin ardından İzmirli sağlık emekçilerinden kongrede kalabalığın kentte koronavirüs yayılımını etkileyip etkileyemeyeceğine ilişkin görüş aldık.

Sağlıkçılar durumun vaka sayılarında bir dalgalanmaya yol açabileceğine işaret etti. "Görüntüler isyan ettirici" diyen sağlık emekçileri, "Sağlık Bakanı'nın da bundan sonra salgınla ilgili önlemler konusunda söyleyeceklerinin ne kadar ciddiye alınabileceği tartışılır" yorumunu yaptı.

"Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre İzmir'in henüz 'yüksek riskli il' kategorisinde değerlendirilebilecek vaka sayılarına sahip olduğunu görüyoruz. Böyle bir tabloda ortaya çıkan görüntüler, sağlıkçı olmaya bile gerek bırakmayacak cinsten isyan ettirici özelliktedir. Mesafe ile ilgili hiç bir kurala dikkat edilmediği açık. Aşılamanın da şu an toplumsal bağışıklama sağlamanın çok uzağında olduğunu düşünürsek, bu olayın İzmir'de vaka sayılarında bir dalgalanmaya yol açmaması tesadüf olur.

Göz göre göre böyle bir şeye sessiz kalan Sağlık Bakanı'nın da bundan sonra salgınla ilgili önlemler konusunda söyleyeceklerinin ne kadar ciddiye alınabileceği tartışılır. Hal böyleyken yasaklardan bunalan yurttaşlara kesilen cezaların yarattığı eşitsizlik de ayrı bir isyan nedenidir."