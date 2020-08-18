Kamala'yı nasıl bilirsiniz: Hapishane endüstrisinin kondüktörü, ırkçı sistemin destekçisi

Demokrat Parti'nin ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın kampanyasını beraber yürüteceği kişinin Kamala Harris olduğunu duyurması üzerine Demokrat Parti yanlısı basın ve Türkiye'deki Amerikancılar Harris'in ilk kadın ve siyahi başkan yardımcısı olacağı üzerinde durdu. Harris üzerinden yapılan kimlik siyasetiyse samimi olmaktan oldukça uzak.

1990 yılından 2016 yılına kadar Harris Bay Area savcısı ve Kaliforniya Başsavcısı olarak görev yaptı. Bu süre boyunca Harris, şüphelilerin haklarının önemli ölçüde ihlal edilmesiyle elde edilen yüksek "suçlu mahkumiyeti" oranlarıyla övünmesiyle ve ırksal açıdan ayrımcı hapishane ve ceza sisteminin reforma uğramasına yönelik girişimleri engellemesiyle biliniyor.

Özel teşebbüs hapishanelere kısmi olarak kanıtlanmış basit suçlar işleyen kişileri tereddütsüz yollayan Harris, hapishanedeki insanları ucuz iş gücünden daha öte bir şey olarak görmekten yoksun olduğunu demeçlerinde daha öncesinde göstermişti.

Hatta Kaliforniya'nın önemli bir ucuz işgücü kaynağını kaybetmesine neden olacağını ileri sürerek düşük riskli mahkumları serbest bırakma kararına bile karşı çıkan Harris, 2013'te yaptığı bir kariyer günü konuşmasında samimi olarak okullar yerine hapishanelerin açılması gerektiğini savunmuştu. Kaliforniya'da günümüzde hapishanede çalıştırılan bir mahkumun günlük maaşı 3 dolar 45 sent. Kaliforniya'da asgari ücret saatlik 12 dolar.

Harris'in Chicago Fikirler Haftası (Chicago Ideas) konferansında ırkçı kitlesel ceza sistemini savunduğu konuşmasından bir kısım.

Senatör Harris'in felsefesi: Yalandan kim ölmüş

Harris, ABD Senatosu'nda 2017'den beri görev yapmakta. Göçmenlik reformu, öğretmenler için zam gibi gündemlere yönelik desteğini dile getirdi. Benzer bir şekilde Demokrat Parti'nin Başkan Aday Adayları arasındaki yarış esnasında Harris, Bernie Sanders tarafından diğer adaylara teklif edilen genel sağlık sigortası çağrısını kabul etti, ancak küçük bir hile katarak: hem özel hem genel sağlık sigortası olmasını savunduğunu söyleyerek bir U dönüşü gerçekleştirdi.

Benzer bir şekilde Trump'ın toplama kampına attığı çocukları sınır dışı edilmekten koruyacağını söyleyen Harris, Trump'ın toplama kampları ağına karşı oy kullanmadı.

Harris bu haliyle Başkan Yardımcısı olduğu takdirde mevcut ırkçı ve eşitsiz düzende herhangi bir değişiklik yapmaya taraftar olabilecek gibi görünmüyor. Buna karşın kadın ve siyahi olması liberallerin gözünü boyamaya yetmiş oldu.