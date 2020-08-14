ABD'de Demokrat başkan yardımcısı adayının tartışmalı geçmişi

ABD'de Demokrat Parti'nin yeni başkan yardımcısı adayı Kamala Harris, San Fransisco bölge savcısı olduğu dönem yaptıkları nedeniyle sert eleştiriler alıyor.

Harris, bölge savcısı olduğu dönemde ceza adaleti reformu çağrılarına direnmiş ve polisin silah kullandığı vakalara yönelik soruşturma açılmasını ve emniyet görevlilerinin vücut kamera kullanmasının denetlenmesini öngören yasa tasarılarına karşı çıkmıştı.

Harris, o dönem Kaliforniya hapishanelerindeki aşırı kalabalığa önlem alınmasına ilişkin Yüksek Mahkeme'nin verdiği talimata açık bir şekilde karşı gelmişti. Yüksek Mahkeme, 2009 yılında ülke genelinde hapishanelerdeki aşırı kalabalığın giderilmesi için iki yıl içinde serbest kalabilecek "düşük riskli" mahkumların belirlenmesi emri vermişti.

Eski senatör: Harris özür dilemeli

Harris'in geçmişine ilişkin konulan eski ABD'li Senatör Barbara Boxer, Harris'in hata işlediğini düşünüyorsa seçmenlerden özür dilemesi gerektiğini belirtti.

Yahoo News'a konuşan Boxer, Harris'e seslenerek, "Başkasın ne yapması gerektiğini hiçbir zaman söylemem, ancak insanların gerçeği bilmeyi istediğini düşünüyorum ve senin sabıkları bir geçmişin var" dedi.

Boxer, "İnsanların bunu eleştirmesi veya övmesi tamamen haklı bir durum, sense bunlara gerçekle yanıt vermelisin. Hepimizin yanlış yaptığı zaman eleştiri alması gerektiğini düşünüyorum. Burada yanlış bir şey yok. Yapman gereken tek şey, bir adım atıp 'Doğru yapmadım' diyerek itirafta bulunmak. Bunu yapacaksın" açıklamasında bulundu.

Boxer, Harris'in geçmişinden rahatsız olan seçmenlerin, toplumsal geleneklerin dönüşüm geçirdiğini, bununla paralel olarak siyasetçilerin meseleye yaklaşımlarının da değiştiğini hatırlamaları gerektiğini söyledi. Joe Biden'ın 1994'te sunduğu suç tasarısını kendisi dahil çoğu senatörün onayladığını belirten Boxer, söz konusu tasarının toplu tutuklamalarla hatırlandığını söyleyerek "herkesin hata yapabileceğini" ve Harris'in de öne çıkıp "bunları öngöremediğini" söylemesi gerektiğini kaydetti.