Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan ve Soylu hakkında suç duyurusu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendisi hakkında "DHKP-C militanıdır" diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve "Terör örgütlerinin soytarısıdır. DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP terör örgütlerinin elemanıdır" ifadesini kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan ve Soylu hakkında 1’er milyon liralık tazminat davası da açan Kaftancıoğlu, "hakaret", "görevi kötüye kullanma" ve "yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs", "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarını işledikleri gerekçesiyle iddianame tanzim edilmesi ve kamu davası açılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi verdi.

Ne olmuştu?

Erdoğan Kaftancıoğlu için "Öğrencilerle niye görüşeyim? Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde teröristler var. Öğrencilerle alakası olmayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı orada. Kendisi DHKP-C militanıdır" demişti.

Ardından İçişleri Bakanı Soylu da Kaftancıoğlu'nu hedef almıştı. Soylu sosyal medyadan ''Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP Terör Örgütlerinin elemanıdır. DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas no’lu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır'' paylaşımı yapmıştı.