Soylu da Canan Kaftancıoğlu'nu hedef aldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında ''Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP Terör Örgütlerinin elemanıdır. DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas no’lu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır'' diye yazdı.
Kaftancıoğlu ise Soylu'ya "Hahaha AKP içinde kavga büyük diyorlardı da ilgilenmiyordum. Görünen o ki,bana saldırma konusunda da bakan reisine kafa tutuyor aşağılık saldırıları senden daha iyi yapabilirim diyerek kendince el yükseltiyor. Durun kavga etmeyin:) Ben de türkü dinlerim ve çok severim bu arada:)" diye yanıt verdi.
Kaftancıoğlu Twitter paylaşımını AKP'li Rektör için yapılan şarkıyla birlikte yaptı.
Hahaha AKP içinde kavga büyük diyorlardı da ilgilenmiyordum.— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) January 9, 2021
Görünen o ki,bana saldırma konusunda da bakan reisine kafa tutuyor aşağılık saldırıları senden daha iyi yapabilirim diyerek kendince el yükseltiyor. Durun kavga etmeyin:)
Ben de türkü dinlerim ve çok severim bu arada:) pic.twitter.com/aaEoehYaSg
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kaftancıoğlu için "Öğrencilerle niye görüşeyim? Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde teröristler var. Öğrencilerle alakası olmayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı orada. Kendisi DHKP-C militanıdır" demişti.
Kaftancıoğlu, Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunacağını ve tazminat davası açacağını dile getirmişti.