Soylu da Canan Kaftancıoğlu'nu hedef aldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında ''Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP Terör Örgütlerinin elemanıdır. DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas no’lu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır'' diye yazdı.

Kaftancıoğlu ise Soylu'ya "Hahaha AKP içinde kavga büyük diyorlardı da ilgilenmiyordum. Görünen o ki,bana saldırma konusunda da bakan reisine kafa tutuyor aşağılık saldırıları senden daha iyi yapabilirim diyerek kendince el yükseltiyor. Durun kavga etmeyin:) Ben de türkü dinlerim ve çok severim bu arada:)" diye yanıt verdi.

Kaftancıoğlu Twitter paylaşımını AKP'li Rektör için yapılan şarkıyla birlikte yaptı.

Hahaha AKP içinde kavga büyük diyorlardı da ilgilenmiyordum.

Görünen o ki,bana saldırma konusunda da bakan reisine kafa tutuyor aşağılık saldırıları senden daha iyi yapabilirim diyerek kendince el yükseltiyor. Durun kavga etmeyin:)

Ben de türkü dinlerim ve çok severim bu arada:) pic.twitter.com/aaEoehYaSg — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) January 9, 2021

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kaftancıoğlu için "Öğrencilerle niye görüşeyim? Öğrenciler bu işin içinde değil. Bu işin içinde teröristler var. Öğrencilerle alakası olmayan CHP'nin İstanbul İl Başkanı orada. Kendisi DHKP-C militanıdır" demişti.

Kaftancıoğlu, Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunacağını ve tazminat davası açacağını dile getirmişti.