Kadıköy'deki Boğaziçi eylemine polis saldırısı: Gözaltılar var

Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı protestolar devam ediyor.

Direnişe katıldıkları için tutuklanan Anıl Akyüz ve Şilan Delibalta'nın davası öncesinde öğrenciler bugün Kadıköy Rıhtım'da bir "Özgürlüğümüzü, Arkadaşlarımızı, Kampüslerimizi almak için geliyoruz" başlığıyla basın açıklaması yapacaklarını duyurmuştu. Çağrının ardından Kadıköy Kaymakamlığı ilçedeki tüm toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamıştı.

Eylem öncesinde İskele Meydanı ve Kadıköy'ün ara sokaklarını ablukaya alan polis Rexx Sineması önünde bir araya gelen öğrencilere biber gazı ve plastik mermilerle saldırdı. Çok sayıda öğrenci darp edilerek gözaltına alındı.