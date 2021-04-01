Boğaziçi eylemi öncesi Kadıköy Kaymakamlığı'ndan eylem yasağı kararı

AKP kendisi dışında yapılacak eylem ve etkinlikler öncesi salgın bahanesini gündeme getirmeye devam ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin "Özgürlüğümüzü, Arkadaşlarımızı, Kampüslerimizi almak için geliyoruz!" sloganıyla Kadıköy Rıhtım'da yapacağı eylem öncesi Kadıköy Kaymakamlığı'ndan dikkat çeken bir karar geldi.

Salgını bahane eden Kaymakamlık, "Toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm açık alanlarda toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklanmıştır" açıklamasında buludu.