'Jigololuk vaadi'yle dolandırıcılıktan 5 kişi tutuklandı

İstanbul'da internet üzerinden "jigolo ol para kazan" diyerek 24 kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Yaklaşık 1 milyon lira toplayan çetenin üyeleri İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Dolandırıcıların, "jigolo" olmak için başvuran fakat daha sonra üyeliğini sonlandırmak isteyenlerden de cayma bedeli aldıkları öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.