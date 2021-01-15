Merkezi bütçe 2020’de 172,7 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılı Aralık ayı merkezi yönetim bütçe istatistiklerini yayımladı. Buna göre, bütçe Aralık'ta 40,7 milyar TL, 2020 yılının tamamında 172,7 milyar TL açık verdi.

Bütçe açığında aralık ayındaki artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28 oldu. 2020’deki toplam bütçe açığı ise 2019’a göre yüzde 38 arttı.

Bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 3,6

2019’da 24,8 milyar TL olan faiz dışı açık, 2020’de 38,8 milyar TL’ye yükseldi.

Son açıklanan milli gelir rakamı 4 trilyon 743 milyar TL idi. Bu durumda bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 3,6 oldu.

Harcamalar yüzde 20 arttı

2020 yılında merkezi bütçe harcamaları 2019’a kıyasla yüzde 20 artışla 1 trilyon TL’den 1 trilyon 202 milyar TL’ye yükselirken, gelirlerdeki artış yüzde 17,6’da kaldı ve 1 trilyon TL’ye ulaştı.

Vergi gelirleri, 2020 yılında yüzde 23,6 artışla 833 milyar TL oldu.

Faiz harcamaları ise yüzde 34 artışla 134 milyar TL’ye yükseldi.

Merkezi Yönetim Bütçe Tablosu

2019 2020 Harcamalar 1.000.026.856 1.202.236.469 1-Faiz Hariç Harcama 900.087.216 1.068.274.160 Personel Giderleri 249.892.167 287.768.675 Sosyal Güv.Kur. Devlet Primi 43.045.248 48.285.558 Mal ve Hizmet Alımları 84.362.536 96.398.807 Cari Transferler 400.315.617 497.989.476 Sermaye Giderleri 80.717.069 92.911.410 Sermaye Transferleri 16.316.461 15.170.563 Borç Verme 25.438.118 29.749.671 Yedek Ödenekler 0 0 2-Faiz Harcamaları 99.939.640 133.962.309 Gelirler 875.279.586 1.029.493.304 1-Genel Bütçe Gelirleri 847.692.224 1.000.038.914 Vergi Gelirleri 673.859.718 833.062.294 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 93.717.969 59.409.995 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 6.993.442 10.430.055 Faizler, Paylar ve Cezalar 64.488.378 88.434.090 Sermaye Gelirleri 7.107.366 7.533.512 Alacaklardan Tahsilat 1.525.351 1.168.968 2-Özel Bütçeli İdarelerin Öz Gelirleri 20.924.633 21.692.000 3-Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri 6.662.729 7.762.390 Bütçe Dengesi -124.747.270 -172.743.165 Faiz Dışı Denge -24.807.630 -38.780.856

Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı