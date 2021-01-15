Merkezi bütçe 2020’de 172,7 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılı Aralık ayı merkezi yönetim bütçe istatistiklerini yayımladı. Buna göre, bütçe Aralık'ta 40,7 milyar TL, 2020 yılının tamamında 172,7 milyar TL açık verdi.
Bütçe açığında aralık ayındaki artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28 oldu. 2020’deki toplam bütçe açığı ise 2019’a göre yüzde 38 arttı.
Bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 3,6
2019’da 24,8 milyar TL olan faiz dışı açık, 2020’de 38,8 milyar TL’ye yükseldi.
Son açıklanan milli gelir rakamı 4 trilyon 743 milyar TL idi. Bu durumda bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 3,6 oldu.
Harcamalar yüzde 20 arttı
2020 yılında merkezi bütçe harcamaları 2019’a kıyasla yüzde 20 artışla 1 trilyon TL’den 1 trilyon 202 milyar TL’ye yükselirken, gelirlerdeki artış yüzde 17,6’da kaldı ve 1 trilyon TL’ye ulaştı.
Vergi gelirleri, 2020 yılında yüzde 23,6 artışla 833 milyar TL oldu.
Faiz harcamaları ise yüzde 34 artışla 134 milyar TL’ye yükseldi.
Merkezi Yönetim Bütçe Tablosu
|2019
|2020
|Harcamalar
|1.000.026.856
|1.202.236.469
|1-Faiz Hariç Harcama
|900.087.216
|1.068.274.160
|Personel Giderleri
|249.892.167
|287.768.675
|Sosyal Güv.Kur. Devlet Primi
|43.045.248
|48.285.558
|Mal ve Hizmet Alımları
|84.362.536
|96.398.807
|Cari Transferler
|400.315.617
|497.989.476
|Sermaye Giderleri
|80.717.069
|92.911.410
|Sermaye Transferleri
|16.316.461
|15.170.563
|Borç Verme
|25.438.118
|29.749.671
|Yedek Ödenekler
|0
|0
|2-Faiz Harcamaları
|99.939.640
|133.962.309
|Gelirler
|875.279.586
|1.029.493.304
|1-Genel Bütçe Gelirleri
|847.692.224
|1.000.038.914
|Vergi Gelirleri
|673.859.718
|833.062.294
|Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
|93.717.969
|59.409.995
|Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
|6.993.442
|10.430.055
|Faizler, Paylar ve Cezalar
|64.488.378
|88.434.090
|Sermaye Gelirleri
|7.107.366
|7.533.512
|Alacaklardan Tahsilat
|1.525.351
|1.168.968
|2-Özel Bütçeli İdarelerin Öz Gelirleri
|20.924.633
|21.692.000
|3-Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri
|6.662.729
|7.762.390
|Bütçe Dengesi
|-124.747.270
|-172.743.165
|Faiz Dışı Denge
|-24.807.630
|-38.780.856
Kaynak: Hazine ve Maliye Bakanlığı