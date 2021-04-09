İzmir'de askeri eğitim uçağı düştü: İki pilot kurtarıldı

İzmir'in Foça ilçesi Mersinaki mevkisinde askeri bir uçak düştü.

Haber Merkezi

İzmir'in Foça ilçesi Mersinaki mevkiisinde askeri bir eğitim uçağının düştüğü ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Milli Savunma Bakanlığı şu açıklamada bulundu:

İzmir’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi uçağımız, eğitim uçuşu sırasında henüz belirlenemeyen bir sebeple Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğradı. Derhal başlatılan arama-kurtarma çalışması ile 2 pilotumuz sağ olarak kurtarıldı. Kazada sağ kurtarılan 2 pilotumuzun durumu iyidir ve hastanede tedavilerine başlanmıştır. Elde edilen ilk bilgilere göre; Foça’da denize düşen KT-1 uçağımızın motor arızası nedeniyle kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir.

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