İzmir'in Foça ilçesi Mersinaki mevkiisinde askeri bir eğitim uçağının düştüğü ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Milli Savunma Bakanlığı şu açıklamada bulundu:
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
İzmir'de askeri eğitim uçağı düştü: İki pilot kurtarıldı
İzmir'in Foça ilçesi Mersinaki mevkisinde askeri bir uçak düştü.
Haber Merkezi
İzmir'in Foça ilçesi Mersinaki mevkiisinde askeri bir eğitim uçağının düştüğü ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Milli Savunma Bakanlığı şu açıklamada bulundu: