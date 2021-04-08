CNN: ABD Karadeniz'e savaş gemileri göndermeyi düşünüyor

ABD menşeli CNN, adını vermediği bir Pentagon yetkilisine dayandırdığı haberinde ABD'nin önümüzdeki birkaç hafta içinde "Ukrayna'ya destek gösterisi" olarak Karadeniz'e savaş gemileri göndermeyi düşündüğünü iddia etti.

ABD Donanması'nın 6. Filosu Karadeniz'de rutin olarak faaliyet gösterirken savaş gemilerinin konuşlandırılması haberi Ukrayna'nın Donbas ve Kırım'ı ele geçirmeye yönelik açıklamaları ve Rusya'nın sınıra yığınak yapması iddialarını takiben geldi.

CNN'e konuşan ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi bu adımın doğrudan "Moskova'ya ABD'nin yakından izlediğine dair özel bir mesaj göndermek" amacıyla gerçekleşeceğini söyledi.

ABD'nin, boğazların kontrolünü Türkiye'ye veren Montrö Sözleşmesi gereğince Karadeniz'e girmek için 14 gün önceden haber vermesi gerekiyor. Henüz bir bildirimin gönderilip gönderilmediği belli değil.

Pentagon yetkilisi ayrıca, Rusya Donanması ve Kırım'ı izlemek için Karadeniz üzerinden uluslararası hava sahasında keşif uçuşları düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.

CNN'e konuşan yetkili "bir şey değişirse karşılık vermeye hazır olacaklarını" söyledi.

Geçtiğimiz hafta Ukrayna en üst düzey ABD ve NATO görevlilerinin trafiğine tanık oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price bu hafta yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna sınırları ve işgal altındaki Kırım'daki askeri hareketleri hakkında yayılan güvenilir raporlar da dahil olmak üzere, Doğu Ukrayna'da son zamanlarda artan Rus saldırılarından endişe duyuyoruz." dedi.

Pentagon sözcüsü John Kirby, bu hafta yaptığı açıklamada, "Minsk Anlaşmasına tüm tarafların uymasının" ve "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine Rusya tarafından saygı gösterilmesinin" önemli olduğunu söyledi.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkenin tüm askeri bölgelerinde savaşa hazırlık durumu denetimlerinin başlatıldığını açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov'sa Rusya’nın kimseye karşı bir tehdit oluşturmadığını söyledi ve “Ancak elbette ABD dahil kimsenin bizi tehdit etmesine, bize herhangi bir şeyi dayatmasına ve çıkarlarımıza tecavüz etmesine izin vermeyiz” diye ekledi.

ABD bölgeye silah yığınağı yapıyor

Haftasonu, Donbas'ta bildirilen çatışmalar ve Ukrayna sınırı yakınlarında Rus askerlerinin yığınak yaptığı iddialarının ortasında, Kiev'in diplomatlarından biri olası bir çatışmaya hazırlanmak için NATO'yla birlikte çalışacağını iddia etti.

Üçlü Temas Grubu Ukrayna Sözcüsü Aleksey Arestoviç, "DefenderEurope 2021 adıyla geniş çaplı bir NATO tatbikatı başladı" dedi ve "Bu, temelde Avrupa'yı Savunma anlamına geliyor" diye ekledi. Tatbikatların “Baltık sularından Karadeniz'e, açıkça söylemek gerekirse, Rusya ile silahlı çatışmaya” odaklanacağını da söyledi.

DefenderEurope 2021'in bir parçası olarak Avrupa, 21. yüzyılın başından bu yana ABD kuvvetlerinin bölgede en büyük konuşlandırılmasını görecek. NATO üyesi ülkelerden ve Ukrayna gibi üye olmayanlardan oluşan 17 bin kişilik bir birlik ile birlikte yaklaşık 20 bin ABD askeri katılacak.