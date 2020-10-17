İzmir Barosu’ndan genel kurul eylemi

İzmir Barosu, İlçe Seçim Kurulu'nun genel kurullarının ertelenmesine ilişkin kararın yürütmeyi durdurma kararını tanımadığını duyurarak, yüzlerce avukatla birlikte Fuar'da 3 numaralı hol önünde buluştu.

Genel kurul yapmak üzere bir araya gelen avukatlar, içeri alınmadı. Polis barikatları sebebiyle genel kurul fiilen engellendi.

İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, "İzmir Barosu’nun onurlu tarihine ve genel kurulumuza sahip çıkmak için meslektaşlarımızla ve eski dönemlerde seçilmiş baro başkanlarımızla birlikte girişimizin polis barikatıyla engellendiği genel kurul salonunun önündeydik. Baromuza, mesleğimize, geleceğimize sahip çıkacağız" dedi.

İçişleri Bakanlığı’nın Covid-19 tedbirleri kapsamında etkinliklerin ertelenmesine ilişkin yayımladığı genelge ile baroların da genel kurulları 1 Aralık’a kadar ertelenmişti. İzmir Barosu'nun genel kurullarının ertelenmesine ilişkin kararın yürütmesinin durdurulması istemi haklı bulunmuştu.

Karara dayanarak İlçe Seçim Kurulu'na başvuran baro, kurulun yürütmeyi durdurma kararını tanımadığını ve taleplerinin reddedildiğini duyurarak, avukatlara çağrı yapmıştı.