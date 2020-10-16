İzmir Barosu bir kez daha genel kurul çağrısı yaptı

İçişleri Bakanlığı’nın Covid-19 tedbirleri kapsamında etkinliklerin ertelenmesine ilişkin yayımladığı genelge ile baroların da genel kurulları 1 Aralık’a kadar ertelenmişti. İzmir Barosu'nun genel kurullarının ertelenmesine ilişkin kararın yürütmesinin durdurulması istemi haklı bulunmuştu.

Karara dayanarak dün İlçe Seçim Kurulu'na başvuran baro, kurulun yürütmeyi durdurma kararını tanımadığını ve taleplerinin reddedildiğini duyurdu.

İzmir Barosu Başkanlığı, üyelerini bir kez daha genel kurula davet etti.

Açıklamada, "Daha önce de söylediğimiz gibi anayasaya, kanuna, hukuka aykırı olan bu kararı tanımıyoruz. Baroların ve avukatların varlığına, seçme ve seçilme hakkına kast eden bu anlayışa karşı tüm meslektaşlarımızı 17/10/2020 Cumartesi günü saat 10:00’da Fuar 3 numaralı hole davet ediyoruz" denildi.