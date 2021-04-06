İYİP'te 'amiral bildirisi' krizi: 'AKP bile AKP’ye bu kadar yardımcı olamadı'

İYİP Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu'nun emekli amiraller bildirisi sonrası "Millet iradesine yönelik her türlü darbe, tehdit ve imaya dair tavrımız belli, duruşumuz nettir. Demokrasi ve milli egemenliğe karşı her girişimin dün olduğu gibi bugün de yarın da karşısındayız" açıklamasına İYİP içinden tepki geldi.

İYİP Kurucular Kurulu üyesi İlay Aksoy, "Yavuz Bey kullandığınız dil ne kadar tanıdık geliyor. Açıklamanın tam olarak neresinde 'Darbe' ima edilmiş diye yaptığınız laf kalabalığın arasından açıklar mısınız? AKP bile AKP'ye bu kadar yardımcı olmadı" dedi.

İYİP Sakarya Karasu İlçe Teşkilatı Kurucu Başkanı Levent Arslan ise Akşener'in "zevzeklik" çıkışı sonrası istifa etmişti.