İYİP'de 'zevzeklik' istifası

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in 104 emekli amiralin Montrö açıklamasıyla ilgili yaptığı "zevzeklik" yorumu partisinden tepki aldı.

İYİP Sakarya Karasu İlçe Teşkilatı Kurucu Başkanı Levent Arslan, Akşener'in bu sözleri üzerine partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Arslan'ın açıklaması şöyle:

"Geldiğimiz noktada onca emek veren benim gibi binlerce kişi ama haksızlığa uğramış, ama koltuk için itibarsızlaştırılmış binlerce insan partiden uzaklaştırılmışken bile bekledim belki diye.

Geldiğimiz bugüne baktığımızda montro ve lozanı savunan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin değerli komutanlarına 'zevzek' diyen bir zihniyetin altında bir Türk milliyetçisi, bir ülkücü olarak duramayacağıma karar verdim. İYİ Parti'nin kuruluşu sırasında elini değil bedenini ortaya koymuş bir kişi olarak İYİ Parti kuruculuğumdan ve üyeliğimden istifa ettiğimi siz değerli dostlarım ile paylaşmak istedim. Önümüzdeki günlerde daha detaylı bir şekilde açıklama yapacağım.’’