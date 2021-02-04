'İtirafçı' olan general: Rütbemi Gülen taktı...

Cemaat üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve "itirafçı" olunca "etkin pişmanlık"tan yararlanarak serbest kalan eski Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Serdar Atasoy'un ifadesi ortaya çıktı.

Atasoy, lisede okuduğu dönemde Cemaat'le tanıştığını, "Servet" kod ismini kullandığını 2015'e kadar Cemaat içerisinde faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Rütbeyi Gülen taktı...

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, Atasoy, Cemaat tarafından iki kez katalog evliliğine yönlendirildiğini ancak adaylarla uyuşamadığı için Cemaat dışından biriyle evlendiğini söyledi. 2003 yılında girdiği kurmaylık sınav sorularının Cemaat tarafından kendisine verildiğini ve sınavı kazanarak kurmay olduğunu söyleyen Atasoy, 1996 yılında teğmen olduğunu ve rütbesini İstanbul Altunizade'de bulunan FEM dershanesinde Fetullah Gülen'in taktığını, kendisinin de Gülen'in elini öptüğünü anlattı.

Atasoy, hem operasyonel hatlar kullandığını hem de ankesörlü telefonlar üzerinden "mahrem imamlar"la görüştüğünü de söyledi. Atasoy, piyade kurmay albay rütbesindeyken 2020'deki son Yüksek Askeri Şura'da alınan (YAŞ) kararla tuğgeneralliğe terfi ettirilmişti. Ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na atanan Atasoy'un, hakkındaki istihbarat nedeniyle bu göreve başlamadan emekliliği istenmişti.