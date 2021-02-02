Emekli general 'itirafçı' oldu, serbest kaldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Ocak’ta emekli tuğgeneraller Serdar Atasoy ile Celalettin Çoban'ı gözaltına almıştı. TEM Şube’de ifadeleri alınan Çoban ve Atasoy, bugün Ankara Adliyesi’ne çıkarıldı.
Alican Uludağ'ın Ankara Gazetecisi'nde yer alan haberine göre, emekli Tuğgeneral Serdar Atasoy, savcılık sorgusunda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek, "itirafçı" oldu.
Atasoy'un ifadesinde Cemaat'e ilişkin tüm bildiklerini anlattığı öne sürüldü.
Atasoy, ifadesinde Cemaat'in mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar üzerinden görüştüğünü anlattı.
Atasoy’un "itirafçı" olmasını dikkate alan savcılık, adli kontrol kararıyla emekli generalin serbest bıraktı.