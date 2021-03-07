İtfaiye aracı işçi servisi ile çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

Eskişehir Odunpazarı 71 Evler Mahallesi Tarih Bulvarı’nda sabah saatlerinde yangın ihbarına gitmekte olan itfaiye aracı ile organize sanayide faaliyet gösteren bir işyerinin işçilerini taşıyan servis minibüsü çarpıştı.

Yerel basının aktardığı habere göre, itfaiye aracı çarpışma sonrası devrildi. Kazada itfaiye aracında bulunan 3 itfaiye personeli ile işçi servisinde bulunan işçilerden 9’u yaralandı.

Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, 47 yaşındaki işçi Satılmış D.'nin hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı, bir işçinin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.